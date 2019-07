Viaţa dublă pe internet a preotului-pedofil. Cerea bani pe Facebook şi racola fetiţe pe Instagram: „Vreau să întăresc Biserica să nu mai pătrundă Diavolul“

Originar din judeţul Constanţa, preotul ar fi folosit cel puţin 12 conturi de Facebook şi de Instagram, pe care afişa fotografii ale unor băieţi minori. Folosind acele conturi, Gheorghe Rece aborda victimele şi purta cu acestea discuţii cu privire la activitatea sexuală. Conversaţiile aveau ca finalitate obţinerea de către preot a unor imagini pornografice cu copilele.



Ancheta procurorilor a pornit ca urmare a unei sesizări venite de la Protecţia Copilului Iaşi. Instituţia a reclamat că, aflată în grija unui asistent maternal, o adolescentă de 13 ani, Maria Magdalena C., şi-a fotografiat zona intimă şi a trimis cu telefonul mobil imaginile unui necunoscut.

Câteva săptămâni a durat ancheta, procurorii aflând că destinatarul imaginilor era preotul constănţean. Acesta a distribuit, ulterior, imaginile obţinute de la Maria Magdalena, unei colege de-ale sale.



După percheziţii, procurorii au mai descoperit imagini pe care preotul le-a primit de la două minore din Vâlcea, de 11 şi 13 ani, de la ultima primind fotografii indecente în iulie, în timp ce era în vizorul DIICOT.

Dacă prin intermediul aliasurilor virtuale preotul încerca să racoleze copii, de pe contul pe care îşi declina identitatea acesta încerca să adune donaţii pentru biserica din parohia sa din satul Coroana. Un mesaj agramat a fost descoperit de procurori postat de Gheorghe Rece pe forumului unui site despre care preotul credea că are legătură cu Muntele Athos.



„Sunt părintele Rece Gheorghe Daniel, parohia Coroana (...) Vă rog să-mi donaţi şi mie veşminte ale sfintelor moaşte sau moaşte ale unui sfânt (...) Până la 8 ani nu am vorbit, mi-a deschis gura Maica Domnului, Maica Domnului m-a făcut preot să fiu slujitorul fiului ei. Sunt la biserica Sfintul Dumitru Izvorâtor de mir. În biserică se săvârşesc multe minuni cu ajutorul Maicii Domnului, vreau să întăresc biserica să nu mai pătrundă Diavolul, să nu mai am ispite de la Diavol (...)Vă rog din tot sufletul meu de preot”, e mesajul, editat de redacţie, al preotului constănţean. Acesta a postat imagini similare şi pe pagina sa de Facebook, invocând acolo că ar avea nevoie de bani pentru pictura bisericii.



Gheorghe Rece a fost arestat pentru 30 de zile pe 17 iulie, după ce anchetatorii au descins inclusiv în Biserica în care preotul slujea. La percheziţii a fost găsit, potrivit unor surse juridice, şi un calendar creştin-ortodox pe care preotul a scris ID-urile de Instagram a doua dintre copilele cu care ţinea legătura.



Gheorghe Rece s-a prezentat de bună voia la audierile procurilor însă nici în faţa acestora şi nici în faţa judecătorilor nu a oferit nicio declaraţie despre acuzaţiile care i se aduc. El a fost suspendat din funcţie de către ierarhii Arhiepiscopiei Tomisului.



Anchetatorii iau în calcul ca şi alte copile din România să-i fi căzut victime lui Gheorghe Rece şi îndeamnă părinţii care au suspiciuni în acest sens să meargă la Poliţie.

