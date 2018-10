Tulburătorul caz al unei doctoriţe care a clacat psihic din cauza suprasolicitării. A primit interdicţie să-şi vadă fetiţa după ce a ameninţat că o omoară şi se sinucide

Ordinul de protecţie împotriva doctoriţei a fost cerut chiar de soţul femeii, care a relatat că soţia sa ar fi avut o cădere psihică şi, în ultimele luni, ar fi ameninţat în mai multe rânduri că va ucide fetiţa, după care se va sinucide.

Magistraţii au concluzionat că mama este un pericol pentru propriu copil după un proces în timpul căruia judecătorii au aflat că doctoriţa a clacat psihic în ultimele luni, din cauza suprasolicitării.

Înainte ca lucrurile din familia doctoriţei să ia o turnură neaşteptată, aceasta îşi dorea să emigreze în Finlanda alături de copil şi de soţ, cu care era căsăto­rită din 2012. Femeia urma cursuri de limbă finlandeză, muncind în plus ca să strângă bani pentru familie. Refuzul soţului de a mai pleca, dublat de o atitudine rece pe care bărbatul a început să o aibă faţă de ea, au dus la degradarea stării psihice a doctoriţei. Totul a culminat în data de 6 august, atunci când, în timpul unui scandal conjugal, doctoriţa a luat un cuţit şi şi-a ameninţat soţul că îl omoară. Tot atunci a ameninţat că îşi va ucide fetiţa de doi ani, după care se va sinucide.



A doua zi, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Poliţia a demarat anchete. În paralel, soţul doctoriţei s-a mutat în chirie cu copilul şi a cerut emiterea unui ordin de protecţie. A fost unul dintre cele mai sensibile procese de acest gen instrumentate vreodată la Iaşi, sentinţa definitivă stabilind că doctoriţa este un „pericol pentru intimat (soţ) şi pentru minoră (fiică)“.



Judecătoria Iaşi a precizat în motivare că doctoriţa îşi iubeşte familia şi manifestă grijă pentru fetiţă, însă ar fi ajuns într-o stare de suprasolicitare din cauza profesiei sale, dar şi a faptului că şi-a luat o a doua speciali­zare, şi, în plus, a început să înveţe finlandeză. Magistra­ţii au mai arătat că soţul me­dicului nu a mai comunicat cu femeia, refuzând şi o consiliere de cuplu, încă dinainte de ameninţările cu moartea.



Magistraţii au analizat doar dacă aceasta este sau nu un pericol pentru fetiţa sa, invocând în timpul procesului principiul juridic al interesului superior al copilului. „Nu interesează în procedura de emitere a ordinului de protecţie dacă atitudinea reclamantului în relaţia de cuplu a constituit ori nu un factor de favorizare a comportamentelor pârâtei“, au stabilit jude­cătorii.



Ordinul de protecţie pe împotriva doctoriţei are o valabilitate de 4 luni.