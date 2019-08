Test de cultură generală despre geografia României. Care este cel mai sudic punct al ţării noastre

1. În ce judeţ e situat Lacul Roşu?

a) Neam

b) Harghita

c) Covasna





2. Care este cel mai sudic punct din România?

a) Negru Vodă

b) Techirgiol

c) Zimnicea





3. Care este cel mai înalt vârf din Carpaţii Orientali?

a) Vf. Toaca

b) Vf. Ineu

c) Cf. Pietrosul Rodnei





4. În ce judeţ este situaţ punctul de trecere al frontierei de la Albiţa?

a) Iaşi

b) Galaţi

c) Vaslui





5. Care este reşedinţa judeţului Hunedoara?

a) Deva

b) Hunedoara

c) Baia Mare





6. Ce lungime are, cu aproximaţie, are râul Bicaz?

a) 35

b) 350

c) 100





7. În ce judeţ se află Peştere Huda lui Papură?

a) Alba

b) Mureş

c) Braşov





8. Care este suprafaţa totală a României?

a) 238.391 km²

b) 231.231 km²

c) 281.200 km²





9. Care dintre următoarele râului are cel mai mare bazin hidrografic?

a) Olt

b) Mureş

c) Siret





10. În ce judeţ se află oraşul Vaşcău?

a) Bihor

b) Alba

c) Covasna





Răspunsuri corecte: 1 – b, 2 – c, 3 – c, 4 – c, 5 – a, 6 – a, 7 – a, 8 – a, 9 – c, 10 – a.





