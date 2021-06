Tânărul frizer crescut la orfelinat şi-a închis afacerea: "Am intrat în împrumuturi ca să-mi hrănesc familia"

Cămătăria este în floare la Iaşi. În plină pandemie de coronavirus, din cauza datoriilor, multe persoane aflate în situaţii disperate apelează la aceste „împrumuturi minune” oferite de persoane dispuse să împrumute bani fără un act oficial, dar cu dobânzi imense.

Ionuţ Muscu, cunoscut în Iaşi ca „ John, mâini de foarfece “, povesteşte cum şi-a pierdut afacerea pentru care a muncit pe brânci - o frizerie.

În plină pandemie, neştiind cum să mai gestioneze situaţia, tânărul, care a crescut într-un centru de plasament, a ales să ia bani cu împrumut de la nişte cămătari. Chiar şi aşa, a fost nevoit să-şi închidă afacerea, din lipsa banilor.

„Am aflat de la nişte cunoştinţe. Mi-au zis că sunt nişte băieţi care mă pot ajuta. Am intrat în jocul ăsta ca să îmi pot plăti toate datoriile, să-i pot hrăni pe copii. Nu vedeam altă soluţie. Ei mi-au dat o sumă de bani, iar acum îmi cer mai mult. Sunt cinci băieţi şi fiecare vrea capac (dobândă) pe suma aia. La 1.000 de euro vor capac 500. Nu ştiu cum să rezolv”, a mărturisit Ionuţ Muscu în discuţia cu reporterul „Adevărul”.

Tânărul spune că a încercat să le explice cămătarilor că nu le poate da acum toţi banii. „Nu m-au înţeles. Le-am explicat. Nu mi-a plăcut că mi-au zis că dacă nu le dau banii mă aşteaptă jos. M-au ameninţat cu chestii din astea. Cu familia. Cu copiii. Eu le-am spus că sunt într-o situaţie foarte grea”, mai povesteşte Ionuţ Muscu.

Tânărul este căsătorit, are trei copii cărora încearcă să le ofere tot ce el nu a avut. Propria afacere, pe care a fost nevoit să o închidă, un micuţ salon de cartier, era singurul venit al familiei.

O familie care stă pe umerii lui Ionuţ, căci soţia sa, care a copilărit şi ea tot într-un centru de plasament, are probleme cu vederea.

Degradarea psihică a persoanei împrumutate

Medicii psihiatri spun că suntem tentaţi să apelăm la o astfel de soluţie atunci când ne aflăm într-o situaţie disperată. Depresia, stările anxioase, dependenţa de alcool sau stupefiante sunt cele care pot favoriza luarea unei asemenea decizii.

„Tendinţele de a împrumuta bani fără a se gândi la consecinţe se pot plia pe episoade de labilitate emoţională, depresie, stări anxioase, de disperare sau chiar pe fondul consumului de alcool şi stupefiante.





De multe ori cei care decid să fie împrumutaţi se află în cazinouri la ore târzii, obosiţi, sub influenţa alcoolului sau a stupefiantelor. În aceste condiţii, capacitatea de a-şi controla impulsul este scăzută, iar discernământul situaţiei este adesea afectat.

Să luăm un caz concret. Un antreprenor, de exemplu, care se vede în situaţia de a-şi închide afacerea pentru a nu da faliment. Intră în depresie, fiind într-o situaţie disperată. Iar singura soluţie pe care o vede este tocmai acest împrumut rapid”, explică medicul psihiatru Cozmin Mihai.

Ionuţ Muscu, frizerul ieşean, a povestit pentru „Adevărul“ care era starea sa emoţională atunci când a apelat la cămătari; „Am fost în depresie. Vedeam că afacerea nu mai merge. Eu ajutam pe toată lumea. Mă duceam să tund oameni acasă, nu le luam toţi banii. Ştiam că e greu pentru toată lumea. Pe mine n-am ştiut cum să mă ajut. Trebuia să am grijă de familie. Am avut gânduri negre. Am vorbit cu un preot acum”.

Psihiatrul Cozmin Mihai spune că o asemenea decizie ne poate degrada şi mai tare starea emoţională, mai ales dacă există imposibilitatea plăţii acelor datorii.

„De obicei persoanele care se oferă să împrumute aceste sume de bani nu sunt din rândul enoriaşilor, ci mai degrabă din lumea dură şi lipsită de scrupule care au un singur obiectiv, de a-şi recupera suma împrumutată fără a mai ţine cont dacă acea persoană are timpul şi posibilitatea returnării împrumutului. Cât priveşte sănătatea şi degradarea psihică a celor împrumutaţi, acestea nu mai prezintă nicio importanţă pentru salvatorul situaţiei financiare”, arată psihiatrul Cozmin Mihai.

În prezent, Ionuţ Muscu, cunoscut ca „John, mâini de foarfece”, încearcă să-şi întreţină familia lucrând în continuare în domeniul frizeriei.

Situaţia nu este roz în familia lui Ionuţ Muscu. Cei cinci membri ai familiei stau într-un apartament primit de la Primărie. Din cauza pandemiei de coronavirus, Ionuţ nu reuşeşte să-şi plătească toate facturile cu banii câştigaţi în această perioadă.

