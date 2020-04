Pericolul reţelei sociale care atentează la sănătatea copiilor. „Prea multă libertate, minorii de aici sunt mult mai vulgari decât persoanele majore“

Omegle este un site de socializare cunoscut în rândul copiilor, dar necunoscut în rândul părinţilor. În ultimii ani, omegle s-a transformat în ome.tv. Dacă înainte putea fi folosit doar de pe calculator, acum poate fi descărcat gratuit şi pe telefon, fiindu-le mult mai la îndemână utilizatorilor să îl folosească de oriunde s-ar afla. Ceea ce diferenţiază acest site de socializare de toate celelalte este libertatea de care dispun utilizatorii.

„Interacţiunea se face random, nimeni nu se ştie cu nimeni. Apeşi pe start şi îţi apare un alt utilizator. Practic, celălalt utilizator poate face orice în faţa camerei, iar tu vezi. Ai dreptul de a schimba, dar poţi vedea destul în acele câteva secunde până apuci să dai next“, spune George, un tânăr de 17 ani, utilizator ome.tv.

Specialiştii spun însă că apeşi „next“ doar dacă realizezi că nu îţi face bine ceea ce vezi, că te poate afecta. Dar ce fac cei care nu sunt la vârsta la care ştiu ce e bine şi ce nu?

Conectare imediată şi gratuită

Utilizatorii se pot conecta gratuit şi anonim în doar câteva minute, atât pe site, cât şi pe aplicaţie. Nu este nevoie de nume, adresă sau măcar o conectare cu contul de Facebook. Principala formă de comunicare este audio-video, existând şi posibilitatea de comunicare scrisă, însă mai puţin folosită. Acolo, indiferent de vârstă, naţionalitate sau alte caracteristici, interacţionează unii cu ceilalţi. Discuţiile sunt, de foarte multe ori, cu tentă sexuală, existând chiar persoane care îşi arată corpul în faţa camerei. Foarte mulţi dintre cei care intră pe acest site sunt minori.

În decurs de o oră şi jumătate, cât a stat reporterul „Adevărul” luni, 20 aprilie, pe site-ul ome.tv, a întâlnit mulţi minori, unii însoţiţi de alţi copii, iar alţii singuri. Toţi au spus că au auzit despre acest site de la cunoştinţe şi că intră pe ome.tv „de plictiseală“. Mihai, Andreea şi Diana, în vârstă de 14, 12, respectiv 8 ani, erau conectaţi pe ome.tv luni, 20 aprilie, în jurul orei 22.30. Întrebaţi ce caută pe acel site, minorii au răspuns: „Ne distrăm. Căutăm străini pe care să îi învăţăm limba română“. Spun că au auzit de aplicaţie de la un cunoscut vlogger român şi că le place.

Dezbrăcaţi în faţa camerei

Aşa cum chiar utilizatorii ome.tv declară, conversaţiile sunt destul de seci, iar conţinutul este unul imatur, punând în evidenţă dorinţele ascunse ale unor indivizi. În spatele anonimatului, se pot ascunde categorii de oameni care au probleme psihice, dar şi minori cu puţină experienţă în mediul online. Dacă două persoane care fac parte din aceste categorii sunt conectate prin intermediul ome.tv, una dintre ele are de suferit psihic. Cei din prima categorie stau ascunşi de cele mai multe ori, refuzând să îşi arate faţa din prima. S-ar putea spune că îşi caută „ţinta“. Alte persoane, tot din această categorie, îşi expun din prima corpul dezbrăcat în faţa camerei, refuzând să vorbească sau să îşi arate faţa. Există şi un buton de „report“, în caz că un utilizator vrea să blocheze un alt utilizator, însă nu merge de fiecare dată.

„Sincer, sunt puţini oameni care sunt normali, dacă pot spune aşa. Cei mai mulţi intră ori pentru caterincă, ori pentru a-şi satisface propriile nevoi fizice. Este anormal faptul că sunt şi minori. Ar trebui să fie făcută o selecţie. Este prea multă libertate. E vina site-ului şi a părinţilor care nu îşi supraveghează copiii. Minorii de aici sunt mult mai vulgari decât cei majori, iar asta din cauza a ceea ce au văzut aici, cred eu”, spune Marian Moldoveanu, un tânăr de 24 de ani din Constanţa.

El spune că a folosit aplicaţia şi când era minor, dar nu intra niciodată singur, ci mereu însoţit de alţi prieteni.

Tinerii tratează acest sistem de comunicare ca pe un mijloc de relaxare şi „fun“, iar jignirile sunt la ele acasă. Pe ome.tv intră şi vloggeri. Aceştia au intenţia de a crea content pe profilurile lor de Youtube, agăţându-se de discuţiile de pe omegle şi filmându-le.

Impact psihic profund

Expunerea timpurie la conţinut sexual poate avea un impact profund asupra valorilor, atitudinilor şi comportamentelor copiilor faţă de sex şi relaţii, spun specialiştii.

„Din cauza accesului la scară largă la Internet, adolescenţii curioşi pot fi expuşi accidental sau intenţionat la foarte multe pagini web cu materiale necenzurate, explicite din punct de vedere sexual şi potenţial dăunătoare. Chiar dacă copiii mici nu pot înţelege sexul sau rolul său în relaţii, imaginile pe care le văd pot lăsa o amprentă de durată în viaţa lor“, spune Eliza Geanina Cogian, psihoterapeut.

Potrivit psihologului, cu cât un copil este mai devreme expus la conţinut sexual, cu atât este mai predispus să se angajeze în relaţii sexuale cu risc ridicat. Pe de altă parte, explică psihoterapeutul, nu orice copil expus la conţinut sexual va lupta cu o tulburare de sănătate mintală, dar cercetările arată că expunerea timpurie, până la vârsta de 14 ani, la pornografie şi alte materiale explicite este un factor de risc pentru dependenţele de sex şi alte tulburări de intimitate în viaţa de adult şi cresc riscul ca un copil să devină victimă a violenţei sexuale sau să acţioneze sexual împotriva unui alt copil.

„Utilizarea obişnuită a pornografiei poate determina o dorinţă de materiale mai violente sau mai deviante, inclusiv reprezentări de viol, tortură sau umilire. În perioada adultă, persoana este mai predispusă să comită agresiune sexuală, viol sau molestare a copiilor“, a adăugat psihoterapeutul Eliza Geanina Cogian.

Potrivit acesteia, este important ca părinţii să verifice şi să urmărească frecvent ce pagini web accesează copiii lor, ce jocuri joacă şi ce melodii sau tutoriale ascultă.

Siguranţa în online. Capcanele internetului

Potrivit Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi, agresivitatea în mediul online cunoaşte o rată foarte rapidă de dezvoltare şi diversificare. Majoritatea utilizatorilor provin din rândul adolescenţilor, scăzând, în acelaşi timp, vârsta de la care minorii încep să utilizeze internetul. Pe acest fond, potenţialul de risc victimal este mult mai ridicat, având în vedere şi caracteristicile psiho-sociale ale copiilor (curiozitate, naivitate, teribilism, nevoia de socializare şi de afecţiune etc.).

O problemă în abordarea tinerilor cu privire la siguranţa în mediul virtual este aceea a lipsei de experienţă, coroborată cu gradul foarte redus de conştientizare a pericolelor ce-i pot ameninţa în mediul online. Sintagma „mie nu mi se poate întâmpla“ este foarte prezentă în modul lor de a gândi şi acţiona.

Potrivit poliţiştilor, categoriile de riscuri la care se pot expune minorii în mediul online sunt diverse, printre acestea se numără furtul de identitate, infectarea sistemelor cu programe de tip Malware şi hărţuirea. Aceasta din urmă este cunoscută drept cyberbullying atunci când are loc pe internet şi poate avea efecte devastatoare asupra unui copil, care, fiind în plină formare a personalităţii sale, riscă să dezvolte fobii, tendinţe izolaţioniste, violenţă.

Poliţiştii ieşeni spun că infracţiunile care au legătură cu abuzurile sexuale sunt de competenţa Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate care acţionează sub coordonarea procurorilor de la DIICOT. Sub aceeaşi formă de infracţiune intră şi pornografia infantilă, în aceste cazuri, de obicei folosind identităţi false pe reţelele de socializare, pe site-uri de jocuri, autorii abordează victimele şi, profitând de naivitatea lor şi de uşurinţa cu care transmit informaţii personale către persoane necunoscute, le câştigă încrederea. Ulterior, pentru reducerea inhibiţiilor minorilor, le transmit acestora imagini cu alţi copii în ipostaze similare, prezentându-le ca forme inedite de distracţie, determinându-i să se lase fotografiaţi/filmaţi în posturi similare cu camerele telefonului sau ale laptop-ului. În ultimă instanţă, abuzatorii recurg la şantajarea minorilor şi, sub ameninţarea cu distribuirea acestor fotografii/filme în spaţiul public, îi determină să se întâlnească, continuând şi chiar accentuând formele abuzului.

Potrivit autorităţilor, părinţii ar trebui să conştientizeze existenţa riscurilor asociate navigării pe internet şi să cunoască în ce mod pot fi expuşi copiii lor la acestea.

Pentru siguranţa minorilor, părinţii ar trebui să-i înveţe pe copii să folosească motoare de căutare pentru minori, care filtrează automat rezultatele căutărilor de pe internet, excluzând paginile inadecvate minorilor.