Moartea misterioasă a unui copil cu apendicită. Inima lui Jonathan, 14 ani, a stat pe masa de operaţii după ce a primit medicamente

Moartea adolescentului Jonathan Pârlea a dus la declanşarea unei anchete penale, la Iaşi, acolo unde Poliţia a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.



La începutul lunii octombrie, Jonathan a mers la Spitalul CF din Paşcani, unde trebuie să fie supus unei operaţii de apendicită. Unitatea sanitară a fost aleasă de părinţii adolescentului. Aceştia aveau încredere în chirurgul care urma să efectueze intervenţia, în baza unor experienţe familiale anterior. Mai exact, atât părinţii, cât şi alţi trei copii, fuseseră operaţi, cu succes, de acelaşi chirurg.

Jonathan nu a mai apucat, însă, să fie operat. Nu e foarte clar, la acest moment, ce s-a întâmplat în momentele premergătoare intervenţiei chirurgicale, însă cel mai probabil un cocteil de medicamente administrat înainte de operaţie i-a oprit inima adolescentului.

„La nivelul unităţii noastre s-a înregistrat ceea ce poate fi numit un eveniment advers al activităţii medicale, o evoluţie nefavorabilă a unui pacient internat în Serviciul Chirurgie al unităţii noastre. Pe 2 octombrie, am întrunit o comisie de analiză a cazului. O primă concluzie: evenimentul advers a avut ca şi cauză o reacţie adversă la medicaţia administrată în preanestezie, ca şi analgosedare”, a declarat Cătălina Roşca, managerul spitalului din Paşcani.



Aceasta a explicat că, în sala de operaţie, copilului i s-au administrat trei medicamente, cu rol de a-l pregăti pentru anestezia generală. După administrarea cocteilului de substanţe, adolescentul a intrat în stop cardio-respirator.



Ce spune tatăl copilului



În timp ce medicii au început manevrele de resuscitare, chirurgul care ar fi trebuit să îl opereze pe Jonathan l-a sunat pe tatăl său. Dan Pârlea a fost chemat de urgenţă la spital, unde a aflat că fiul său se zbate între viaţă şi moarte.



„M-am întors de urgenţă la Paşcani, eram zbuciumat, ce s-o fi întâmplat, mi-a spus doctorul că nu s-a atins de el, dar că a făcut un infarct. Am întrebat-o pe anestezistă dacă i-a făcut anestezia şi mi-a spus că da. De asemenea, mi-a spus că copilul a dialogat cu ei până când au terminat. Când au terminat (de făcut anestezia n.r.), nu a mai dialogat, probabil atunci a intrat în stop cardio-respirator”, a precizat tatăl băiatului (foto jos). Acesta a adăugat că nu intenţionează să facă nicio plângere împotriva medicilor, invocând motive religioase.







De la spitalul din Paşcani, Jonathan a fost trasferat, în stare extrem de gravă, la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, unde a murit pe 10 octombrie.



Medicii au fost cei care au anunţat poliţia de acest caz. A fost deja efectuată necropsia, urmând a se stabili, cu exectitate, care a fost cauza decesului.



Jonathan Pârlea urma să împlinească 14 ani duminică, 18 octombrie. El mai avea şase fraţi.



