Ileana Popovici şi strânsa legătură cu Basarabia. „Distanţa dintre România şi Republica Moldova se poate mişcora prin cultură”

Ileana Popovici (75 de ani) este cunoscută în România pentru rolurile jucate în filmele „Reconstituirea“, „Pentru Patrie“, dar şi pentru alte pelicule, precum „Filip cel Bun“ şi „Capcana Mercenarilor“.

Actriţa a rupt multe inimi în cinematografia românească, fiind cunoscută pentru frumuseţea sa care nu putea trece neobservată de către diverşi regizori sau actori. În ultimii ani, Ileana Popovici a apărut ca invitată specială la Festivalul de film Serile Filmului Românesc de la Iaşi, dar şi în diverse caravane ale filmului, organizate cu ocazia Centenarului.

Născută la Bucureşti, actriţa a studiat vioara la Conservator, fiind ilustrator muzical la Televiziunea Română timp de câţiva ani, în vremea comunismului. Este fiica unui preot refugiat din Basarabia, motiv pentru care a rămas extrem de ataşată de zona de la est de Prut, vorbind mereu cu lacrimi în ochi despre oamenii din acea zonă pe care îi întâlneşte sau despre amintirile preţioase pe care le are din satele basarabene.

Pentru a fi şi mai aproape de cei pe care îi consideră fraţi români, Ileana Popovici ajută copii talentaţi din Basarabia care îşi doresc o carieră în România, să înveţe în licee sau şcoli din ţara noastră, pentru ca visul acestora să se împlinească mult mai uşor.

Familia de peste Prut

În general, copiii de suflet ai Ilenei Popovici provin din satul Baimaclia, loc din care se trage unchiul actriţei, Veaceslav Harnaj, „părintele apiculturii româneşti“. Unul dintre copiii susţinuţi de actriţa română a făcut şcoala în sat până în clasa a şaptea, reuşind mai apoi să intre la Facultatea de Arte Plastice de la Chişinău.

„Chestia asta cu copiii am avut-o dintotdeauna, din cauza faptului că eu nu am copii. Atunci când nu ai copii, ţi se creează un complex şi vrei să ajuţi. Am avut mulţi copii pe care i-am ajutat în România, dar atunci când am ajuns pentru prima oară în Basarabia, am mers la o şcoală care poartă numele unchiului meu, Veaceslav Harnaj. M-am legat foarte mult de acei copii şi pentru că păstrează foarte frumos memoria unchiului meu. Au făcut un mic muzeu, cu fotografii, totul era foarte frumos. Am rămas foarte impresionată.

Am văzut la intrarea în şcoală un bust al unchiului meu, care semăna foarte mult, şi am vrut să ştiu cine a făcut acest bust. A apărut un copil slăbuţ, care mi-a zis «Apăi, ieu am făcut aşest bust». Băiatul mi s-a părut foarte talentat şi mi-a zis că ar vrea să meargă la şcoală mai departe, dar că părinţii nu îl pot susţine financiar. Atunci eu i-am zis să se ducă să dea examen, iar dacă va intra, eu îl voi ajuta. Ionică al meu s-a dus şi a intrat printre primii...“, a povestit actriţa pentru „Weekend Adevărul“.

Ileana Popovici, în vizită la copiii din Basarabia / FOTO: Andrei Luca



Basarabia, legătura maternă

Ajunsă pentru prima dată în Basarabia abia în anul 2012, Ileana Popovici a rămas impresionată de încărcătura emoţională pe care o simte de fiecare dată când merge pe plaiurile moldoveneşti, dar mai ales de inteligenţa şi de talentul care se regăsesc în cei mai mulţi dintre copiii care locuiesc într-un sat uitat de lume şi care au nevoie de o mică şansă pentru a demonstra.

„M-am legat foarte mult de această şcoală din comuna Baimaclia din Basarabia şi am văzut că au foarte multe nevoi. Copiii nu aveau niciun computer, de niciun fel. Lucrând la televiziune atâta timp, am fost invitată la o emisiune în care o persoană cunoscută trebuia să aducă un caz, iar eu am pus condiţia de a aduce copiii de la Baimaclia, care sunt undeva uitaţi de lume, în sudul Basarabiei. Cineva s-a arătat binevoitor şi a donat 10 computere, însă era extrem de greu cu trecerea la vamă. Am fost ajutată de cineva şi, rând pe rând, calculatoarele au ajuns la Baimaclia şi acest lucru s-a văzut în timp. Copiii au făcut nişte progrese extraordinare“, îşi aminteşte actriţa.

Legătura extraordinară a Ilenei Popovici cu Barasabia i se datorează în mare parte mamei sale, care şi-a dorit foarte mult să revină în locurile natale, dar nu a mai reuşit. Pare a fi povestea oricărui român de peste Prut, care a fugit în acele vremuri negre şi nu a mai reuşit să se întoarcă niciodată în locurile în care s-a născut.

„E ceva ce nici nu îmi pot explica. Cred că este legătura cu mama mea, care şi-a dorit foarte mult să se întoarcă acolo şi nu a reuşit. Aşa au fost timpurile şi probabil mi-a lăsat mie încărcătura aia extraordinară. Mă simt foarte bine când merg acolo şi simt o legătură specială. Eu am fost prima oară în Basarabia în 2012. Nu am ştiut că am şi rude acolo“, povesteşte Ileana Popovici.

Din Moldova la Boston

Actriţa aminteşte aproape în orice discuţie pe care o poartă despre copiii din Barasabia, ei fiind un punct extrem de important în viaţa acesteia.

„Copiii ăştia sunt speciali. M-am dus la şcoală şi au vrut să comemoreze ziua unchiului meu. Unul dintre ei juca rolul lui Veaceslav Harnaj. Aveam o cravată cu albinuţe de la unchiul meu şi i-am dat-o lui. M-a impresionat atât de mult, încât m-am interesat de el. Profesoara mi-a zis că e foarte bun şi am mers la Şcoala Apicolă din Bucureşti, unde le-am povestit despre copil.

Am reuşit să aduc doi copii de acolo la Bucureşti, în clasa a opta. Unul a plecat acasă după un an, dar celălalt primeşte numai laude. E şi o realizare a mea, că am dat şansa unui astfel de copil să arate cine este. Din Basarabia vin copii foarte dotaţi care, dacă au un pic de sprijin, ajung cât mai departe. Ei sunt timizi, de multe ori se simt prost pentru că vorbesc cu accent. Au o modestie, pentru că nici noi nu i-am luat în considerare suficient. Sunt copii plecaţi de acolo care acum sunt în orchestra de la Boston. Ăsta e un lucru fantastic“, a mai spus cunoscuta actriţă română.

Ruptura dintre România şi Basarabia

Ileana Popovici consideră că România ar fi avut datoria de a ajuta mult mai mult românii de peste Prut, care au un talent extraordinar, născut poate chiar din durerea şi din tristeţea prin care au trecut în urmă cu câteva zeci de ani.

„E şi rădăcina, pentru că e un mix acolo şi au luat ce e mai bun de la fiecare ţară. Şi faptul că au suferit atât, că au trebuit să tacă, iar acum a venit timpul să se exprime. Fetele sunt frumoase, consider că este un loc binecuvântat de Dumnezeu. Omul care a suferit are o încărcătură şi e mai sensibil.

Cântecele lor sunt toate nostalgice şi chiar dorul de ţară poate fi un motiv... Este o problemă dureroasă, pentru că nu ne-am arătat nişte părinţi buni care să îi adopte, dar cred că îi va adopta Europa. Nu i-am ajutat, să îi tratăm altfel, să îi ajutăm, că sunt fraţii noştri. Eu îi văd şi ce au votat şi ce gândesc acum, le pasă de pământul şi de originile lor şi au evoluat altfel. S-au dus toţi la vot, că au vrut o schimbare şi cred că vor reuşi. Noi, care ar fi trebuit să îi ajutăm mult mai mult, nu i-am ajutat dintr-o laşitate şi din nesimţire“, mai spune artista.

Ileana Popovici consideră că cele două ţări se pot uni deocamdată cel puţin prin cultură şi are o încredere fantastică în dezvoltarea regiunii de dincolo de Prut.

„Nu ştim cum va fi cu graniţele, se vor schimba, probabil, cândva. Nu ştim nici câţi români vor mai rămâne în ţară, cine ştie... S-a greşit cândva şi nimeni nu a reparat niciodată această greşeală. Basarabia a fost furată şi doar Dumnezeu mai poate pune în ordine lucrurile astea. Noi putem să îi ajutăm măcar cu o vorbă bună. Au început să se dezvolte foarte frumos şi eu cred foarte mult în ei.

Sunt convinsă că lucrurile se vor schimba. Cred că sunt supăraţi că nu au fost ajutaţi destul. Au aşteptat multe de la noi. Ne putem uni prin cultură, e foarte important. Deja toată lumea e la Iaşi, la Bucureşti, prin cultură se micşorează distanţa dintre noi. E nevoie de mai multe canale TV dincolo de Prut. M-am izbit de ceva extraordinar când am mers la Baimaclia, nu era o firmă românească acolo. Statul român ar trebui să investească şi să facă aceste legături de suflet, care contează“, a conchis Ileana Popovici.