Hanul în care petreceau Ion Creangă şi Mihai Eminescu, demolat în mod suspect. „Trei Sarmale”, pus jos cu autorizaţie de reparaţie VIDEO

Hanul „Trei Sarmale”, clădire denumită astfel pentru că cei care vizitau hanul erau serviţi cu câte trei sarmale moldoveneşti, a fost demolat marţi, 19 aprilie.

Hanul a fost frecventat de-a lungul vremurilor de personaje precum Ion Creangă, Vasile Alecsandri şi Mihai Eminescu.

„Trei sarmale a fost primul local din Iaşi în care am fost acum 33 de ani. Eram într-o delegaţie de actori basarabeni şi vizitam locurile celebre din Iaşi. După ce am fost la Plopii fără soţ, am venit la celebrul han. Am primit, desigur, cele trei sarmale moldoveneşti care mi s-au părut cele mai bune mâncate vreodată şi un pahar de vin de Bucium, bun şi acela până la Dumnezeu. Apoi ne-am plimbat prin crâşmă, cineva arătându-ne cam la ce mese ar fi stat cândva Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Pastorel Teodoreanu, Octav Băncilă”, îşi aminteşte actorul ieşean Ion Sapdaru.

Demolarea clădirii a stârnit deja un val de reacţii negative în mediul online, iar în această după-amiază, primarul Mihai Chirica va aduce lămuriri cu primire la ceea ce se va întâmpla pe locul clădirii cunoscute în toată Moldova. Poliţia Locală s-a autosesizat cu privire la demolarea clădirii şi sunt efectuate verificări cu privire la documentaţia de urbanism.

„Reparaţii capitale, refuncţionalizare, extindere Han Trei Sarmale, amenajare parcări, sistematizare incintă, împrejmuire teren proprietate”, se arată în autorizaţia 750/2021, emisă de Primăria Iaşi. Deci nici pomeneală de demolare, aşa cum s-a întâmplat în realitate.

