Halep, printre stelele căzătoare ale tenisului: singura consolare după revenirea eșuată a Simonei

Simona Halep (32 de ani, 1.139 WTA) a spus, recent, că are trei victorii la care ține enorm după o viață în tenis: French Open 2018, Wimbledon 2019 și TAS 2024.

Așadar, constănțeanca a pus apelul câștigat, la Lausanne, lângă cele două trofee de Grand Slam din palmaresul ei. Pentru că victoria obținută în tribunal i-a permis să revină în circuitul feminin. Din păcate, bucuria Simonei a fost una de scurtă durată. Pentru că, între timp, revenirea ei în tenis s-a transformat într-un coșmar. Cu accidentări repetate și atacuri sub centură, pe motiv că cere wild-card-uri din postura de sportivă suspendată pentru dopaj.

Cum Halep nu se află nici pe lista preliminară a sportivilor care vor evolua la Wimbledon (1-14 iulie), putem spune de acum că șansele ei de a juca la All-England Club, în al treilea Grand Slam al anului, sunt foarte mici. Și la Wimbledon se merge pe formula acordării wild-card-urilor, opt la număr, unor sportive britanice, în primul rând. De asemenea, sunt ocoliți, la fel ca la Roland Garros, sportivii implicați în cazuri de dopaj.

Când vedem această situație, la care se adaugă problemele medicale ale Simonei, înțelegem de ce ea și-a propus un singur obectiv pentru următoarea perioadă: prezența la demonstrativul de la Cluj, în cadrul Sports Festival (15 iunie). Aici, ea va intra pe teren, alături de Andre Agassi, Steffi Graf și Andrei Pavel.

Având în vedere că Halep a renunțat deja la colaborarea cu antrenorul ei, Carlos Martinez (49 de ani), mulți au interpretat această decizie ca fiind încă un semn că Simona ia în calcul retragerea din activitate. Și dacă nu va fi așa, din păcate, situație ei actuală o plasează printre stelele căzătoare ale circuitului feminin. Singura consolare e că, în cazul lui Halep, ea a ajuns în această postură la 32 de ani, după performanțe remarcabile în tenis. Pentru că, atunci când ne uităm pe lista de mai jos, ne dăm seama că, în cazul altor jucătoare, carierele lor au intrat pe o pantă descendentă înainte de a începe cu adevărat.

*Emma Răducanu (Marea Britanie, 21 de ani, 212 WTA) – Despre jucătoarea născută dintr-un tată român și o mamă chinezoaică se poate spune că „n-a dansat decât o vară“. În 2021, mai precis, când a atins optimile la Wimbledon și a câștigat US Open, venind din calificări, cu zece victorii fără set pierdut! De atunci, Emma n-a trecut de turul II la niciun Grand Slam și, mai degrabă, a devenit un personaj de marketing / reclame.

*Bianca Andreescu (Canada, 23 de ani, 234 WTA) – A făcut primii pași în tenis, la Pitești, în condițiile în care părinții ei sunt români. Și-a trăit gloria în tenis în 2019, când a cucerit trofeele la Indian Wells, Toronto și US Open. Apoi, din cauza accidentărilor repetate, a dispărut din elită. N-a mai fost văzută pe teren, la un turneu WTA, de pe 9 august 2023! Își va face revenirea chiar la French Open, unde a fost acceptată pe tablou datorită clasamentului protejat, de dinaintea accidentării. În turul I, o va întâlni pe Sorribes Tormo (46 WTA).

*Sofia Kenin (SUA, 25 de ani, 55 WTA) – În 2020, a atins apogeul carierei, câștigând Australian Open. Apoi, a fost lovită de accidentări serioase și a încheiat anul 2022 pe locul 228 în lume! De atunci, și-a mai revenit, dar fără a mai câștiga vreun trofeu. Nici la turneele majore n-a depășit faza optimilor pe care a atins-o o singură dată, în 2021, la French Open.

*Naomi Osaka (Japonia, 26 de ani, 134 WTA) – A avut pauze lungi, mai întâi, din cauza luptei cu depresia, iar apoi pentru că a născut primul ei copil. Până să aibă aceste absențe îndelungate, a luat șase trofee, între 2018 și 2021. Printre care US Open 2018, Australian Open 2019, US Open 2020 și Australian Open 2021! Acum, e foarte departe de vremurile ei de glorie, dovadă și faptul că are 12 victorii și 9 înfrângeri în 2024.

*Angelique Kerber (Germania, 36 de ani, 238 WTA) – A avut ultimul sezon cu adevărat bun în 2021, când a încheiat anul pe locul 16 în lume. Apoi, a absentat și ea o lungă perioadă, când a rămas însărcinată. După ce a revenit, n-a mai atins nivelul din trecut. În actuala stagiune, are mai multe înfrângeri (10) decât victorii (7).