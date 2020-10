Ghinionul teribil al doi oameni, tată şi fiu, bolnavi de schizofrenie. Casa în care locuiau, ridicată din donaţii, a ars după un incendiu misterios

Cei doi bolnavi aveau un acoperiş decent deasupra capului de aproximativ un an, după ce Asociaţia Umanitară Donaţii Paşcani s-a mobilizat şi, cu ajutorul voluntarilor, le-a modernizat casa.

Vasile şi Petrişor I. locuiesc singuri şi, în ciuda afecţiunilor psihice pe care le au, vecinii lor din municipiul Paşcani spun că sunt liniştiţi şi nu fac niciodată probleme.

În noaptea de 20 spre 21 octombrie, casa în care locuiesc cei doi a fost cuprinsă de flăcări. Niciunul dintre ei nu a fost rănit deoarece, spun martorii, cei doi nu se aflau acasă când a izbucnit văpaia.

„În data de 21.10.2020, ora 00:11, echipaje din cadrul Secţiei de Pompieri Paşcani au intervenit pe strada Nicolae Iorga, pentru stingerea unui incendiu produs la o locuinţă individuală. Au ars 300 kilograme de materiale textile, un pat, 200 kilograme de cartoane, 4 uşi din lemn, 2 geamuri, un dulap şi s-au degradat 2 geamuri, 2 uşi, un aragaz, o sobă cu acumulare de căldură şi 15 metri pătraţi de plăci de azbociment de pe acoperiş. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost focul deschis, în spaţii închise”, au precizat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi.



Două ore s-au luptat pompierii pentru a stinge flăcările, potrivit vecinilor. „Am văzut o vâlvătaie mare, în faţa casei. M-am speriat mi-am dat seama că e incendiu, am ieşit din casă, am venit aici şi am strigat la ei, Vasile, Petrişor, nu mi-au răspuns şi am dat telefon la poliţie, la 112. Până a venit poliţia, am ieşit să cer ajutor”, a spus Mariana Ciupitu, o vecină.



În urma incendiului mistuitor a mai rămas o cămăruţă, neîncălzită, unde cei doi bolnavi stau, temporar. Reprezentanţii asociaţiei care le-au modernizat casa în primă fază spun că se vor mobiliza din nou pentru a le reface locuinţa. „O să încerc măcar o cameră să fac, vine frigul şi nu îi pot lăsa să doarmă în frig. Eu când am venit aici era rău, acum este şi mai rău”, a precizat Iuliana Niculiţă, preşedintele Asociaţiei Donaţii Paşcani.



Cei care vor să ajute, pot lua legătura cu reprezentanţii asociaţiei la adresa de email gazalui30@gmail.com sau la numărul de telefon 0771 068 820.



În municipiu Paşcani, potrivit presei locale, nu există centre speciale unde persoanele cu probleme psihice de genul celor pe care le au Vasile şi Petrişor I. Să poată fi cazate.