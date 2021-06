Gestul imens făcut de părinţii îndureraţi ai unei fetiţe. Organele copilei salvează trei vieţi

Cel mai tânăr donator de organe din acest an din regiunea Moldovei este o fetiţă în vârstă de 13 ani. După cinci zile în care s-a luptat să trăiască, fata din comuna ieşeană Zăpodeni s-a stins la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iaşi. Părinţii copilului au fost de acord să salveze alte vieţi, donând corneea, rinichii şi ficatul.

Astfel, la Iaşi a avut loc prima prelevare de organe din acest an realizată de la un copil. „Este prima prelevare de la un copil, dar cred că este a zecea prelevare de organe care a avut loc în acest an la Iaşi. Este al şaselea transplant hepatic care s-a efectuat în acest an la Iaşi, şi al treizecilea transplant hepatic de la începutul transplantului hepatic în Iaşi. Sunt nişte părinţi extraordinari, care au înţeles că transplantul înseamnă viaţă. S-au putut preleva ficatul, rinichii şi corneea”, spune Raluca Neagu, coordonator al Centrului Regional de Transplant Iaşi.

Operaţii în curs

Până în prezent, medicii ieşeni au salvat două vieţi cu rinichii fetiţei în vârstă de 13 ani. „Au fost efectuate două intervenţii de transplant renal la Spitalul „Dr. C. I. Parhon” din Iaşi. Două paciente aflate pe lista de aşteptare au primit o nouă şansă la viaţă. Cele două paciente sunt una din judeţul Iaşi, care făcea hemodializă din 2017 şi are 45 de ani şi a doua pacientă are 40 de ani cu diabet zaharat tip I, aflată cu acest diagnostic în evidenţa medicilor diabetologi de la vârsta de nouă ani. Ambele intervenţii au fost efectuate cu succes, iar în prezent cele două paciente se recuperează în Secţia de Transplant Renal”, a declarat Ionuţ Nistor, purtător de cuvânt al unităţii medicale din Iaşi.

Toate organele rămân la Iaşi, iar operaţiile sunt în curs, a declarat Raluca Neagu, coordonator al Centrului Regional de Transplant Iaşi.

Fetiţa care salvează după moartea sa mai multe vieţi a ajuns în stare gravă la spital după ce a încercat să-şi pună capăt zilelor. A fost descoperită de părinţii care au reuşit să o resusciteze până la sosirea echipajului de prim ajutor. La cinci zile distanţă, în pofida eforturilor medicilor, fata a intrat în moarte cerebrală.

