Exclus din USR PLUS pentru trădare, Cezar Baciu a ajuns viceprimar. Război total cu Cosette Chichirău

Cezar Baciu, consilierul local ieşean care a trădat linia de partid şi a votat „pentru” bugetul municipiului Iaşi a ajuns viceprimar la doar 26 de ani, fiind unul dintre cei mai tineri viceprimari din judeţ. Acesta nu consideră că a ajuns printre primii oameni din Primărie datorită votului respectiv, ci datorită rezultatului alegerilor din 2020. Astfel, el a intrat în dizgraţia multor colegi, care îl doresc plecat din USR.

„Sincer vă spun, eram pregătit pentru orice posibilitate, deşi lucrurile au fost într-adevăr puţin precipitate, din cauza unor motive atât obiective, cât şi subiective de la Iaşi. USR-PLUS a reuşit un scor foarte bun la alegerile locale, obţinând 9 mandate în Consiliul Local al Municipiului Iaşi. Din păcate, candidatul nostru la Primărie, deputatul Cosette Chichirău, a pierdut alegerile în faţa actualului primar PNL, Mihai Chirica. Au urmat apoi alegerile parlamentare şi asumarea guvernării de către PNL şi USR-PLUS. S-a încercat punerea în practică a alianţei şi la Iaşi, dar o perioadă nu s-a reuşit, din motive mai mult personale ale liderilor de la cele două partide, PNL şi USRPLUS. Oraşul însă nu poate rămâne blocat în dispute subiective, de aceea a fost nevoie de o soluţie pentru depăşirea impasului. Asumarea guvernării locale printr-o alianţă PNL-USRPLUS mi se pare soluţia optimă şi corectă faţă de electoratul care a votat cele două partide”, a declarat Cezar Baciu, pentru Adevărul.

Imediat după votul din Consiliul Local, Cezar Baciu a fost numit în presă şi de către unii colegi „trădător”, pentru că nu a mers pe linia partidului.

„Nu vă ascund că m-au durut unele reacţii ale câtorva colegi de partid. Nu vreau să intru în toate detaliile de culise, au fost şi lucruri mai puţin plăcute, din partea ambelor tabere, dar până la urmă a rezultat un proiect de buget, supus dezbaterii publice. Noi, consilierii USR-PLUS, am avut o serie de amendamente, de propuneri pentru îmbunătăţirea bugetului. O parte din acestea au fost acceptate de PNL, o parte nu. Vă amintesc că nu am fost de acord cu propunerea de buget în două rânduri, iar de-abia a treia oară, când marea majoritate a amendamentelor noastre a fost aprobată, am votat bugetuli”, a mai spus Cezar Baciu.

Noul viceprimar al Iaşului spune că este împăcat cu decizia luată şi nu regretă faptul că a votat altfel decât i-ar fi dictat partidul. „Unii au înţeles motivaţia mea, alţii nu. Sunt împăcat cu decizia mea, de a nu trăda Iaşul şi ieşenii, în faţa cărora am depus jurământul de consilier local”, a declarat Baciu.

Tânărul politician nu consideră că respectivul vot i-a adus şi postul de viceprimar, fiind astfel recompensat. „Probabil atitudinea rezonabilă de a face mai mult administraţie şi mai puţin politică a contat”, a mai spus Cezar Baciu.

Colegii nu i-au iertat trădarea

Rănile nu s-au vindecat în interiorul partidului, chiar dacă au trecut câteva săptămâni de la momentul „trădării”, iar Cezar Baciu rămâne persona non grata cel puţin în faţa unora dintre colegi.