Doctoriţa alpinistă de la Iaşi care vrea să cucerească Annapurna, cel mai periculos vârf de munte din lume

Ieşeanca Laura Mareş, medic oftalmolog, va urca pe cel mai periculos vârf din lume: Annapurna I (8.091 metri), din masivul Hymalaya, Nepal. Laura este însoţită în această nouă expediţie de Justin Ionescu, alpinistul anului 2021.

„După o zi petrecută în Kathmandu, astăzi plecăm la Pokhara. Profit de avantajele civilizaţiei ca să trimit câteva poze”, a scris Laura Mareş pe 27 martie pe pagina sa de Facebook.

Laura Mareş a primit provocarea la începutul lunii februarie, de la Justin Ionescu.

„Se împlineşte un deceniu de la prima mea vizită în Himalaya. În acest interval s-au adunat 12 expediţii, un pic mai multe trekking-uri, două vizite în Tibet, vreo 6 vârfuri urcate, dintre cele mai înalte 14 din lume, de peste 8.000 de metri, printre care şi Everestul, alte câteva mai mici precum impresionantul Ama Dablam. Am trăit tot aici, pe munte, devastatorul cutremur şi replicile sale din 25 aprilie 2015. Am câştigat, am pierdut prieteni şi am trăit multe alte experienţe. În această primăvară, mai exact pe 25 martie, voi pleca pentru a încerca să urc un alt vârf de peste 8.000 de metri, Annapurna. Pentru a sărbători trecerea acestor zece ani, vreau să ofer prietenilor şi membrilor comunităţii alpine din România ocazia de a mă însoţi în această călătorie până la baza faimosului munte”, spunea pe 8 februarie Justin Ionescu.