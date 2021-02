Diana Şoşoacă susţine că e ameninţată cu dosare pe numele fiului său: „Depăşeşte mafia siciliană“ VIDEO

Diana Şoşoacă, proaspăt exclusă din Alianţa pentru Unirea Românilor, i-a adus mai multe acuzaţii lui George Simion şi nu numai, printr-un mesaj video. Senatoarea spune că a primit ameninţări cu fabricarea unor dosare împotriva fiului său.

„Băi George, mă uitam că nu mai ai atâtea distribuiri. Apropo, dragii mei, în spatele AUR se află o echipa de IT-işti puternică, care face tot ceea ce trebuie să facă pe internet. Ca să ştiţi de unde vine puterea. Păcat că am aflat prea târziu. Am crezut că toţi oamenii ăia de acolo sunt naţionalişti. L-am văzut pe George, care părea un om ok. Dacă eşti ok, dă pe faţă cine te şantajează.

George, eşti obligat faţă de tot acest popor. Ţi-am zis foarte clar, dacă AUR se destramă, va fi ultima şansă a poporului român să răzbească împotriva acestei mafii care depăşeşte mafia siciliană. Asta am descoperit eu la Comisia de Abuzuri“, a spus Diana Şoşoacă.

Senatoarea spune că, pentru a se răzbuna împotriva sa, diverşi oameni i-au promis dosare pe numele propriului fiu.

„Ca să mă poată termina pe mine vor să îi însceneze băiatului meu o chestie care să îl tragă într-un dosar penal. Mi s-a spus «în momentul asta deja se lucrează la înscenarea unui dosar copilului tău pentru droguri, femei, băutură». Un fir de păr dacă este atins din capul copiilor mei, dau şi mai mult din ce am. Nu vă jucaţi! Pentru fiecare pas nenorocit pe care l-aţi făcut va trebui să plătiţi. Ştiu ce vreţi să-i faceţi băiatului meu. Ştiu ce vreţi să-mi faceţi mie. Şi ştiu ce vreţi să-i faceţi poporului român. Nu va jucaţi cu focul! Ştiu că nu vă doriţi avocaţi buni în Parlament. Pe unii îi ţineţi în lesă, deşi sunt avocaţi excepţionali”, a transmis Diana Şoşoacă.