Cum a reuşit un antreprenor să facă din olăritul 3D o afacere de succes. „Pot face orice, de la vase din lut la pandantive“

Povestea acestei afaceri porneşte din 2007, atunci când Loredan Lăzăroaia, un antreprenor din Paşcani, a aflat de existenţa unor fonduri europene dedicate proiectelor start-up nation. Nu a stat prea mult pe gânduri, şi-a pus ideile despre ceea ce urma să fie o mică afacere într-un dosar care a beneficiat de fonduri din partea Uniunii Europene.

Primele utilaje au ajuns la Paşcani, unde Loredan Lăzăroaia are afacerea, în august 2018. „A fost o întreagă provocare. Olăritul ăsta modern are puţine asemănări cu olăritul clasic. Am consultat o groază de meşteşugari din domeniu. Un domn de la Botoşani mi-a explicat despre ce este vorba în olăritul tradiţional. Eu a trebuit să-l adaptez pentru imprimanta 3D, ceea ce n-a fost simplu deloc”, spune antreprenorul.

Argila tradiţională trebuie adusă la o anumită textură pentru a putea fi folosită în imprimarea 3D, lucru pe care a trebuit să-l descopere singur.

După un an de muncă şi de numeroase experimente pe imprimanta sa 3D, ieşeanul a reuşit să facă vase de lut, pandantive sau chiar diverse accesorii, toate în funcţie de cerinţele clienţilor.

Olarul modern spune că orice obiect ceramic poate prinde viaţă cu ajutorul imprimantei 3D: „Pot face orice, de la vase din lut până la pandantive. Iar acestea pot fi unice, sunt construite în funcţie de preferinţele clientului.”

Preţurile produselor fabricate de Loredan Lăzăroaia cu ajutorul imprimantei 3D pornesc de la 20 de lei şi pot ajunge chiar la câteva mii de lei, în funcţie de materialul folosit şi de complexitatea modelului.





Ieşeanul spune că este antreprenor şi administrează singur această fabrică, având ajutor doar din partea unui singur angajat.

De pe munte direct la olăritul modern

Acum este olar, dar ceea ce a făcut înainte nu-l recomanda nicium pentru meseria pe care acum o face cu atât de mare succes. Loredan Lăzăroaia povesteşte că a terminat un Liceu Tehnic de Căi Ferate şi o Postliceală Sanitară, dar că nu a lucrat niciodată în domeniile acestea. El spune că este ghid montan, instructor de snowboard şi că a avut şi o agenţie de turism.

Chiar şi cei care lucrează în domenii similare se miră de tot ceea ce a reuşit să realizeze antreprenorul din Paşcani.

„Am avut discuţii interesante cu nişte ingineri, unul chiar de la de la aerospaţiale din Australia. Se poate duce în diferite direcţii toată chestia asta. Unii mi-au zis că nu-şi imaginau vreodată că se poate imprima 3D porţelanul”, a adăugat Loredan.

Deşi la început credea că poate face orice, Loredan Lăzăroaia şi-a dat seama, pe parcurs, că nu este aşa uşor să lucrezi cu imprimante 3D, mai ales în domeniul olăritului, dar spune că l-au ajutat exerciţiul şi perseverenţa.