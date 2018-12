Cine este asistentul de la Universtatea „Cuza” care a conceput scrisoarea anti-Tudorel Toader. „Universitatea ar avea nevoie de un rector model”

Iniţiativa lui Andrei Stipiuc s-a materializat, în primă fază, printr-o serie de discuţii pe grupurile online interne ale universităţii ieşene. Mai mulţi colegi de la Facultatea de Litere s-au raliat demersului lui Andrei Stipiuc, fiind de acord să îşi pună iscălitura pe scrisoarea ce a fost făcută public acum două zile.

Alte cadre didactice, după cum au transmis surse din cadrul universităţii, au fost de acord cu iniţiativa, însă au preferat să nu semneze.



Într-un mesaj transmis corespondentului „Adevărul”, Andrei Stipiuc arată că a iniţiat demersul pentru a puncta, în acest fel, că „domnul profesor Tudorel Toader nu s-a delimitat clar de poziţia de rector, cît timp a activat şi activează ca ministru, iar acest lucru afectează imaginea instituţiei şi activitatea noastră de formatori şi cercetători.”

„Mai ales că măsurile pe care le susţine sînt anti-europene. În condiţiile în care universitatea noastră atrage studenţi prin imagine, ca principală promovare de piaţă, consider că un astfel de demers este foarte necesar. Mai invoc un motiv, mai important pentru mine: educaţia, în ansamblu, trece printr-o perioadă de mare criză morală, şi cred că UAIC ar avea nevoie de un rector model, care să se dedice activităţii obişnuite dintr-o universitate, din vîrful unei ierarhii de oameni competenţi, acum mai mult decît au făcut-o predecesorii”, a încheiat Stipiuc.

30 de cadre universitare de la „Cuza” au semnat scrisoarea deschisă prin care se cere revocarea din funcţie a lui Tudorel Toader. Alte cinci personalităţi din mediul academic care nu activează în cadrul instituţiei sprijină demersul. Printre aceştia, de pildă, se numără şi profesorul Alexandru Călinescu, care într-o discuţie cu corepondentul „Adevărul” şi-a subliniat susţinerea faţă de demers, preferând, însă, să nu ofere alte comentarii suplimentare.

Reacţii ale unor semnatari:

„Prin poziţia sa în guvern, prin acţiunile sale, dl ministru este una dintre cele mai expuse şi mai contestate persoane din spaţiul public. Reacţiile europene atrag atenţia asupra schimbărilor politizate din domeniul Justiţiei, care devin un pericol pentru păstrarea unei direcţii pro-UE. Oricum am da-o, dl ministru al Justiţiei are un rol decisiv în această aventură perdantă“, Bogdan Creţu, lector.

„Există în universitate un sentiment profund de jenă şi chiar furie faţă de poziţionările publice ale dlui Toader. Dar, în ce mă pri­veşte, cel puţin, au fost două moti­ve care m-au făcut să susţin acest gest. Mai întâi de refuz faţă de utilizarea de către rectorul Toader a spa­ţiului academic al universităţii pentru a face declaraţii politice des­chise, îndesebi contra statului de drept. În al doilea rând, este vor­ba de o banală formă de solida­ritate faţă de colegul Stipiuc, ini­ţiatorul acestui demers. Ştiu foarte bine ce înseamnă să pui în discuţie un personaj de anvergura relaţio­nală a dlui Toader“, Florea Ioncioaia, conferenţiar.

„Ceea ce face Tudorel Toader la Ministerul Justiţiei are repercusiuni asupra UAIC într-un mod similar cu Ordonanţa lui Iordache asupra întregii Românii. Atunci am ieşit în stradă (alături de un alt milion de români), acum am semnat (alături de alţi 30 de colegi). Universitate înseamnă valori morale, integritate, altruism, idealuri, exemple de comportament, etc. la fel de importante ca «ştiinţa de carte». Ne-făcând nimic atunci când văd că sunt grosolan încalcate de «rectorul autosuspendat», ar fi fost ca şi cum le-aş fi călcat şi eu în picioare“, Marius Spînu, lector.

„Nu îmi convine să fie asociată imaginea universităţii cu a ministrului care stă la masă cu liderii politici ai actualei majorităţi şi mai şi răspunde la comanda lor politică“, Cătălin Constantinescu, conferenţiar