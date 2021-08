Andrei Giurgia, directorul festivalului Serile Filmului Românesc: „Am creat o nouă generaţie de cinefili“

- „Weekend Adevărul“: De unde a pornit ideea festivalului Serile Filmului Românesc?

Andrei Giurgia: A pornit dintr-o dorinţă a studenţilor de la Jurnalism din anul 2009 spre 2010. Pe atunci eram şi eu student la Jurnalism din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înfiinţasem recent Asociaţia Studenţilor Jurnalişti, începeam să iau contact din ce în ce mai mult cu partea culturală din ţara noastră. Aşa mi-am dat seama că filmul românesc nu e cunoscut, nu e apreciat la adevărata valoare, iar cineaştii care obţineau premii în străinătate erau aproape necunoscuţi în ţara noastră. Atunci am spus că trebuie să facem ceva. Am decis cu ai mei colegi de atunci să facem un festival de film românesc.

Nu ştiam absolut nimic despre asta, doar aveam o idee despre cum ar trebui să arate. Nu mai mersesem fizic la niciun festival. Era clar că trebuia să ai nişte invitaţi, să te ocupi de ei, să le asiguri masa, cazarea, transportul, să inviţi publicul şi să faci promovare. Aşa a pornit acest festival. Echipa a făcut absolut tot, nu am apelat la agenţii. Am învăţat împreună.

- Cum a fost prima ediţie a festivalului?

Prima ediţie a însemnat trei zile şi trei invitaţi. Primul nostru invitat a fost Tudor Giurgiu, cu „Legături bolnăvicioase“, un film care era deja lansat de doi-trei ani. Cinematograful „Victoria“ din Iaşi a fost gazda noastră de atunci. În prima zi de festival, la primul film – atât ne-am permis atunci, un film în fiecare zi – au fost peste 950 de oameni. Practic, lumea a dat năvală. Nu ne venea să credem.

Ţin minte că Răzvan Mera, colegul meu – atunci era student în anul I, iar acum se ocupă de partea video a festivalului – s-a urcat pe cinematograf şi a filmat puhoiul de oameni dornici să intră în sală. A fost un semnal că e loc de film românesc la Iaşi. Aşa a fost şi a doua zi, când am adus pe marele ecran recent premiatul la Berlin „Eu când vreau să fluier, fluier“, cu Florin Şerban în persoană.

Atunci, oamenii, nemaiavând locuri, trăgeau de uşi, voiau să spargă geamurile – aşa ceva nu am mai văzut. Noi nu eram pregătiţi cu pază, nu ne imaginam că va fi aşa. Oamenii încercau să intre şi prin spatele cinematografului, aşa că am fost nevoiţi să baricadăm uşile. La acel film, pentru că era nou, au fost peste 1.200 de oameni în sală – capacitatea fiind de doar 900 de locuri.

Pe harta culturală a României

- Ce a urmat după această primă ediţie cu un succes neaşteptat?

De la an la an am crescut, am evoluat, am început să luăm mult mai în profunzime contact cu cinematografia românească. Ne-am făcut prieteni printre actori, printre regizori. Am primit felicitări chiar de la prima ediţie. Toţi ne-au spus: „Se poate!“. Cred că acest festival a crescut organic. Nu suntem o maşinărie de făcut bani. Nu alergăm după imagine. Vreau ca parcursul acestui festival, chiar dacă e greoi sau anevoios uneori, să rămână aşa. Şi invitaţii ne caracterizează pentru calităţile pe care le are acest festival. Pentru amabilitatea colegilor şi a voluntarilor, pentru deschidere, pentru ospitalitate şi pentru faptul că nu se întâmplă doar filme în festival. Prin evenimentele pe care le creionăm încercăm să aducem în prim-plan cineastul, actorul, regizorul, producătorul, directorul de imagine. Asta am încercat să facem de la început – acum, păstrăm aceeaşi linie.