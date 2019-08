VIDEO Un tânăr a ieşit cu salteaua în cartierele inundate din Hunedoara: „Aşa arată o stradă din centrul oraşului”

Ploaia torenţială de miercuri după-amiază a inundat cartierele Hunedoarei, dar nu i-a descurajat pe localnici.

În timp ce unii nu au mai aşteptat intervenţia autorităţilor şi au ieşit să desfunde canalele de pe străzile unde apa ajungea până la genunchi, un tânăr a „profitat” de lacul format în scurt timp pe aleile din Piaţa Florilor şi a ieşit cu salteaua pe apă.

„În urma ploii din data de 31 iulie 2019, aşa arată o stradă din centrul oraşului Hunedoara! Am sesizat autorităţilor (în mod oficial) problema cu canalizarea din această zonă, de mai multe ori în ultimii ani, dar fără succes, problema încă persistă. Aşa că de data aceasta am făcut acest clip video prin care sper să fie destul de evidentă gravitatea situaţiei! Iar dacă acest clip va atrage suficient de multă atenţie, am şi eu speraranţa că poate autorităţile competente se vor implica mai mult şi poate că de data aceasta vor rezolva problema canalizării odată pentru totdeauna!”, a susţinut Bogdan Cristian, în video-ul publicat pe pagina sa de Youtube.

Tânărul s-a plimbat cu salteaua pe balta prin care mulţi dintre şoferi nu s-au încumetat să treacă şi a măsurat adâncimea acesteia: aproape jumătate de metru în unele zone.

Mai târziu, o echipă a Apa Prod, societatea care are în grijă reţeaua de apă şi canalizare din Hunedoara, s-a deplasat cu un utilaj în zonă. Angajaţii Apa Prod au parcat maşina chiar în vecinătatea „lacului urban”, însă în cele din urmă au plecat fără ca problema să fie rezolvată. Aproape fiecare ploaie aduce indundaţii în Piaţa Florilor, o zonă din centrul municipiului Hunedoara.

