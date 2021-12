Tânărul surprins aproape dezbrăcat în munţii Parâng, în plină iarnă: „M-am antrenat timp de doi ani“

Titus Inklovits, unul dintre cei trei tineri surprinşi în urmă cu o săptămână în timp ce urcau pe traseele din Masivul Parâng, echipaţi sumar (la bustul gol), a explicat de ce a ales să facă acest lucru.

„Nu este vorba de un ”tupeu iresponsabil”, ci este o activitate pentru care m-am antrenat timp de doi ani, prin exerciţii calistenice, duşuri reci cu evoluţie treptată, ture de iarnă pe bicicletă, chiar şi în pantaloni scurţi şi tricou. Apoi am început să fac în acelaşi spirit şi trasee montane, având experientă totală acumulată în munţi de aproximativ 17 ani (ex: Făgăraş, Retezat, Cernei, Mehedinţi şi mulţi alţii)”, a transmis tânărul din Arad, într-un drept la replică, la articolul „Tupeu iresponsabil: trei tineri au plecat să cucerească Masivul Parâng pe viscol, aproape dezbrăcaţi”.

Arădeanul susţine că atât el, cât şi ceilalţi participanţi la expediţie au avut echipament adecvat, în rucsacuri (mai multe straturi de haine, echipament de munte, parazăpezi).



„Noi ne-am asigurat să îndeplinim toate condiţiile necesare pentru acea activitate: am avut antrenament, echipament corespunzător (la care am renunţat pentru o scurtă perioadă, după cum se vede în poze), am mâncat, ne-am odihnit. Nu recomand nimănui care nu este destul de pregătit să facă ceea ce fac eu, dar este esenţial ca oamenii să fie conştienţi de faptul că trupul uman este o minune biologică capabilă să se adapteze la stres exterior, atât fizic, cât şi psihic. Perseverenţa poate dezvolta, în timp, rezilienţă”, a mai precizat Titus Inklovits.



Cei trei tineri i-au surprins pe salvamontiştii din Parâng când în urmă cu o săptămână au apărut la punctul Salvamont echipaţi sumar, deşi în zona alpină a masivului viscolea. Au fost sfătuiţi să îşi mai ia o haină pe ei, ţinând cont că în zona alpină viscoleşte.

„Cât timp situaţia e sub control, muntele înseamnă libertate, apoi ne bazăm pe responsabilitate”, a fost mesajul publicat de Dispeceratul Salvamont România, alături de imaginile cu cei trei turişti.

