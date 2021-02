Necazurile minerilor, „tratate” cu băi de mulţime. Diana Şoşoacă: „Le-am spus tuturor, jos masca” VIDEO

Sâmbătă seara, sute de oameni s-au strâns în faţa sediului Exploatării Miniere Lupeni pentru a-şi arăta susţinerea faţă de cei peste 80 de mineri care, de miercuri, s-au blocat în subteran, nemulţumiţi de întârzierile salariale şi de situaţia îngrijorătoare în care se află Complexul Energetic Hunedoara.

Marşul localnicilor, confiscat de politicieni

Necazurile minerilor izolaţi în întunericul abatajului aflat la 350 de metri sub pământ au trecut, însă, de mai multe ori, în plan secund, odată cu ieşirea la rampă a politicienilor care au condus mitingul.

Printre aceştia din urmă s-au numărat primarul Lupeniului, Lucian Resmeriţă, fratele său – senatorul Cristian Resmeriţă, parlamentarii Ilie Toma, Viorel Sălan, Natalia Intotero, Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, Laurenţiu Nistor – toţi reprezentanţi ai PSD şi senatorul Daniela Şoşoacă, fostă membră AUR.

Marşul localnicilor spre EM Lupeni a început de la primăria municipiului, trecând pe lângă „Palatul cultural” o clădire de epocă, reabilitată în anii trecuţi cu fonduri europene şi iluminată în prezent de lămpi în culori stridente. De acolo, pe ultimii sute de metri ai traseului, care trece printre clădirile ponosite ale minei, în fruntea coloanei s-au aşezat politicienii locali.



Mineri la proteste. Captură: Mondo tv.

Tot ei au fost cei care s-au aliniat pe treptele din faţa intrării în clădirea administrativă a E. M. Lupeni şi au ţinut discursuri, în pauza cărora au răsunat Imnul României – „Deşteaptă-te, române!” şi Imnul minerilor. Aleşii locali le-au spus oamenilor că nu au venit să facă politică, însă au vorbit doar despre adversarii politici, pe care i-au acuzat de dezastrul din minerit. Mulţimea a strigat „Unitate!”, „Minerii şi Valea şi-au pierdut răbdarea” şi a huiduit conducerea Complexului Energetic Hunedoara, care nu a fost prezentă la manifestaţie.

Primarul Devei i-a înfuriat pe mineri: „Devenii suferă că ei nu-s în stare să dea cărbune. Numai se plâng”

„Nu mai există pandemie în România”



Senatorul Diana Şoşoacă, invitată să se adreseze oamenilor, a vorbit cel mai mult. S-a plâns că nu este lăsată să coboare în subteran şi le-a transmis oamenilor că se va întoarce la Lupeni, pentru a intra în mină, într-una din zilele următoare, de îndată ce va primi aprobarea conducerii CEH.

„Să se dea drumul la toate minele din ţară, pentru că există soluţii economice”, le-a spus Diana Şoşoacă participanţilor la protest. Apoi, discursul parlamentarului a deviat spre tema restricţiilor impuse în contextul pandemiei de Covid 19.

„Pandemia a luat sfârşit. Nu mai există pandemie în România, cum nu mai există la nivel mondial”, a afirmat aceasta. „Le-am spus tuturor, hai, jos masca pentru că nu are rost”, a completat Diana Şoşoacă. Nici ea, nici primarul Lucian Resmeriţă nu au purtat mască, iar câţiva dintre politicienii aflaţi pe treptele EM Lupeni le-au urmat exemplul.



Diana Şoşoacă, Lucian Resmeriţă şi Sorin Palesică, fără măşti. FOTO: Daniel Guţă. ADEVĂRUL



„Nu mai este ce fura”



După discursurile de pe treptele E.M. Lupeni, politicienii au plecat, iar Diana Şoşoacă a mai rămas pentru a sta de vorbă cu oamenii. Un tânăr de 23 de ani i-a relatat că a apucat să lucreze doar câteva luni ca paznic la Mina Vulcan, dar s-a decis să îşi încerce norocul în Anglia.

„La Vulcan, la un moment dat venea lumea şi îmi zicea: Cătăline, tati, vrem să furăm şi noi de aici, să fac pact cu ei. Eu le spuneam: bă, vă las, dar nu mai aveţi ce fura. Au furat hoţii destul, în toţi anii care au trecut. Nu mai lucrez eu aici, în România. Plec în Anglia, pentru că acolo salariul e de 1.200 de lire, iar aici lucram pe 1.200 de lei”, i-a spus tânărul senatoarei, care l-a felicitat pentru vârstă.

Un alt localnic a relatat că, fiind miner, a trecut adesea prin momente tragice: „Am scos oameni morţi, pe braţe afară din mină. Şi alţii m-au scos pe mine din surpare, aproape mort. Am văzut moartea cu ochii. Am pupat-o, am dat mâna cu ea şi i-am spus: nu mi-e frică de tine. Pentru eroismul ăsta aş vrea şi eu o pensie specială”, a relatat fostul miner.



Basorelieful de la Lupeni. Foto: Daniel Guţă. ADEVĂRUL.



Printre personajele nelipsite în timpul mitingului din preajma primarului Lucian Resmeriţă şi a familiei Şoşoacă a fost Sorin Palesică, recidivistul care în februarie 2016 a snopit în bătaie o tânără, şi a agresat alţi doi tineri într-un local din Straja.

Fostul condamnat la 8 ani şi 6 luni de închisoare pentru tentativă de omor şi pentru lipsire de libertate în anii 2000, lăsat în libertate după agresiunea din Straja (2016), după ce victimele şi-au retras plângerile, în prezent şi cu un ordin de protecţie emis împotriva sa, Palesică le-a purtat de grijă politicienilor şi le-a urat drum bun la plecare.



Foto: captură video: Mondotv

Declinul ireversibil al mineritului



După ce mitingul s-a încheiat, sediul EM Lupeni s-a afundat treptat în linişte şi întuneric. În faţa clădirii au mai rămas câţiva oameni, ortaci de la Vulcan şi Lupeni şi apropiaţi ai celor din subteran. Nimeni nu ştie ce se întâmplă cu minerii grevişti şi cât vor mai rămâne acolo. Statuia neagră a unui muncitor veghează şi ea, neclintită, la intrarea în EM Lupeni.

Dincolo de gardul societăţii şi de clădirea administrativă, se află întinderea ocupată de secţii miniere un uriaş labirint de construcşii vechi, de cele mai multe dintre ele cuprinse de degradare şi rugină. Într-una din ele, un basorelief înfăţişează scene din faimoasa grevă a minerilor din 1929, încheiată cu represalii care au dus uciderea a peste 20 de oameni. Opera din 1979 a rămas solitară pe un perete devastat de igrasie, în camera pustie, „împodobită” doar cu un automat de cafea.



Foto: Adevărul.



Foto: Daniel Guţă. ADEVĂRUL.

