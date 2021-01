Hunedoara interbelică văzută de Mihai I: Călătoria prinţului la Castelul Corvinilor şi în Uzinele de fier

Regele Mihai I (1910 - 2017) a petrecut mai multe vacanţe din adolescenţă în ţinuturile Hunedoarei, iar aventurile sale au fost relatate în volumul „Cum învăţa a-şi cunoaşte ţara Măria Sa Mihai”, scrisă de Ion Conea (Ed. Cartea Românească, 1936).

FOTO Regele Mihai I a murit. Cele mai dragi amintiri din vacanţele copilăriei sale, în imagini rare

Una dintre mărturii descrie excursia pe care tânărul prinţ a făcut-o în vara anului 1935 în Hunedoara şi Ghelari, locurile Castelului Corvinilor şi ale uzinelor şi minelor de fier din Transilvania.



Înainte de a vizita Hunedoara, Mihai I călătorise în Ţara Haţegului, bogată în vestigii antice şi în frumuseţi naturale, şi în Valea Jiului, iar din Hunedoara şi-a continuat excursia, la Orăştie, Deva, Ţara Moţilor şi Ţara Zarandului.



Iată cum era relatată excursia prinţului în vârstă de 15 ani în ţinutul Hunedoarei:



Uzinele de Fier ale Hunedoarei

„Nu după mult timp coborâm în Huniedoara. Arcuri de triumf, ghirlande de flori şi verdeaţă – în cunună, străzi ca nişte punţi aeriene. Parcă s’au luat la întrecere localităţile prin care trecem: care să-L primească mai frumos şi mai bine pe Voevod. E greu de spus câtă dragoste I-au stârnit în suflet aceste entuziasmante primiri şi cât sentiment românesc I-a umplut pentru totdeauna inima, mulţumită lor.

Franz Joseph, în vizită la Uzinele de Fier din Hunedoara. Surpriza uriaşă pe care i-au făcut-o localnicii

La Hunedoara vizităm mai întâi Uzinele. Explicaţiile date în timpul vizitării uzinelor de către directorul lor general, una din persoanele de care Măria Sa s’a ataşat în chip deosebit în cursul celor două săptămâni de carte şi de excursii – explicaţiile acestuia, deşi cam tehnice şi, deci, de specialitate, L-au interesat în chip deosebit pe copilul Principe, aşa cum Îl interesează pe Dânsul totdeauna toate cele de ordin tehnic... Şi Voevodul face ochii mari când află că Minele de la Ghelar au fost exploatate încă din vremea Romanilor: s’au găsit în galerii scule şi lămpi din argilă, lăsate de muncitorii romani cari au lucrat odinioară în ele, – iar pe pereţii galeriilor s’au descoperit diverse insigne care aminteau nu numai numirea de pe atunci a galeriei ci şi numărul legiunii sau al centuriei din care făcea parte echipa de lucrători. O, timpurile acelea, când exploatarea se făcea prin metoda încălzirii rocii prin foc şi, apoi, prin stropirea ei cu apă!”, scria autorul volumului, citat pe pagina de Facebook „Hunedoara - Istorie, Cultură şi Turism”.

Castelul Corvinilor

Castelul Corvinilor a fost loc de popas pentru Mihai I. „E ora 12. Vizităm castelul cu de amănuntul. Impresionează sălile spaţioase, impresionează turnurile, pictura, camera de tortură etc. – şi impresionează întreagă monumentalitatea acestui edificiu. La intrarea în el – în faţa lui, mai bine spus – stă aruncată peste apa Cernei, la mare înălţime, falnica ghirlandă a podului de fier. Şi pe cât de mult impresionează înfăţişarea castelului când îl priveşti de undeva din apropiere, de atâta te impresionează împrejurimile, când le priveşti din turnurile castelului, până departe în zări.Coborâm în curtea lui interioară, unde, aşezaţi pe iarbă, copiii ascultă explicaţiile teoretice complementare. Povestea castelului: originea lui, schimbările prin care au trecut arhitectura şi înfăţişarea lui prin veacuri, întâmplările şi faptele mai importante petrecute în interiorul sau sub zidurile lui – toate se deapănă şi trec ca într’un film pe sub ochii minţii copiilor. Şi astfel trec încă două ceasuri”, arăta Ion Conea.

Drumul spre minele de fier de la Ghelari

Ziua petrecută de prinţ în regiunea Hunedoare s-a încheiat cu o excursie cu trenul, pe calea ferată îngustă spre minele de la Ghelari, locul unde zăcămintele de fier au fost exploatate încă din Antichitate.

„Drumul prin munţi ţine 16 kilometri. Trecem prin satul Găvaşdia, apoi – tot pe vale – trenul suie mereu spre apus. În pereţii împăduriţi ai munţilor se despică necontenit, în dreapta şi în stânga deopotrivă, văile micilor ape care dau în Cerna, pe lângă a cărei albie trenul suie mereu spre apus. În staţia Ghelar ne dăm jos – şi mergem sus, la mine. Altă oră de explicaţii şi de atenţie încordată pentru copii, după care coborâm şi pornim înapoi, pe o vreme splendidă, pe valea fermecată.

Oprim puţin în Huniedoara – şi, luându-ne rămas bun de la prietenii pe cari, în frunte cu directorul general al uzinelor, ni i-am făcut aici, pornim spre Orăştie. Soarele coboară spre apus şi arama lui aprinsă a început, deja, să incendieze vârfurile munţilor înconjurători", scria autorul volumului „Cum învăţa a-şi cunoaşte ţara Măria Sa Mihai”, (Ed. Cartea Românească, 1936).

Vă recomandăm să citiţi şi:

FOTO Uzinele de fier ale Hunedoarei de acum un secol. Cum arăta marele centru metalurgic din Transilvania

Uzinele de fier, o istorie de 134 de ani: „Prima şarjă de fontă a curs, iar dealul Ghelariului se topeşte la Hunedoara”

FOTO Istoria mocăniţei. Cum arăta în 1900 calea ferată a uzinelor Hunedoarei

FOTO Hunedoara anilor 1880 în imagini rare. Cum se mândreau austro-ungarii cu Uzinele de fier şi minele din Hunedoara