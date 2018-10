Dezvăluirile lui Vladimir Brilinsky, omul care are în grijă Sarmizegetusa Regia: „Am demisionat sătul de şantaje. Nu pot fi complice la pesedizarea acestui loc”

Vladimir Brillinsky, administratorul sitului UNESCO Sarmizegetusa Regia, a demisionat din funcţie şi i-a acuzat pe şefii Consiliului Judeţean Hunedoara că l-au supus la nenumărate şicane. El a publicat um mesaj pe Facebook, în care explică decizia sa:

„Am demisionat din funcţia de administrator al Sarmizegetusei Regia. Incompatibilităţile în ceea ce priveşte viziunea actului de administrare, existente între mine şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, Sorin Adrian Vasilescu, mă fac să iau această decizie extrem de grea. Lipsa de respect a acestuia faţă de Sarmizegetusa Regia, regăsită în decizii eronate şi neancorate în realitate, mă fac să părăsesc un loc pentru care am sacrificat tot ce poate sacrifica un om într-o viaţă întreagă. Lipsa de sprijin în momentele dificile ale administrării şi eschivarea de la situaţiile tensionate pe care le-a creat singur, aruncând responsabilitatea pe umerii noştri, este notorie şi extrem de dăunătoare. Lipsa de coerenţă în deciziile luate, folosirea unor termeni a căror proprietate nu o cunoaşte şi care a adus grave prejudicii administraţiei şi mie personal, mă determină să întrerup un drum început acum 5 ani.

Nu mi-am dorit acest drum, nu am cerut această funcţie, fiind adus, cu mari insistenţe, în postura de administrator. Am făcut, în acestă perioadă, tot ce este omeneşte posibil şi mai mult decât atât, pentru ca normalitatea să se instaleze la Sarmizegetusa Regia şi am dat acestui loc întreaga mea dragoste şi iubire. Nu doresc, însă, să fiu complice la politizarea şi mai ales la pesedizarea acestui loc, nu doresc să fiu complice la punerea în pericol a vieţii vizitatorilor, datorită neglijării riscurilor existente şi nu doresc să fiu complice la rezultatele dezastruoase ale deciziilor luate de vicepreşedintele Vasilescu.

Atitudinea sa necombatantă în faţa unor decizii ale Ministerului Culturii luate în baza unei legislaţii inepte şi incoerente, minister reprezentat în teritoriu de o instituţie impotentă şi neconstructivă reprezintă încă unul dintre relele care au dus la această situaţie.

Nu în ultimul rând, am luat această decizie sătul de şantaje, şicane şi ameninţări permanente, exprimate direct sau venite pe diferite căi, din partea conducerii politice a judeţului, din ultimii doi ani. Poate cineva, înzestrat cu raţiune şi cu elementare noţiuni de morală să nu rămână stupefiat, auzindu-l pe acelaşi Vasilescu dictând că: Să i se ia maşina de serviciu lui Brilinsky pentru că m-am săturat să-mi reproşeze Natalia şi Laurenţiu că el dă like-uri la penelişti.

Fiind conştient că vor urma replici, atacuri şi represalii, lăturalnice şi nejustificate, vreau să precizez că nu reprezint interesele vreunui alt partid rival, des invocat, şi că opţiunea mea politică, personală, se îndreaptă, dacă va fi cazul, spre mişcarea lui Dacian Cioloş, singurul care a adus în Ministerul Culturii profesionişti responsabili, cu scaun la cap.

Regret enorm acest moment, pe care îl consider sfârşitul unui drum lung, anevoios, presărat cu pericole, cu răutăţi, şantaje, ameninţări, delaţiuni, percheziţii, procese şi cu infinite sacrificii, drum pe care mi-am pierdut prieteni, sănătate, familie, şi pe care sper să-l pot parcurge în sens invers, în speranţa recuperării a ceea ce se mai poate recupera. Cu nespusă amărăciune, Vladimir Brilinsky”, a scris fostul administrator al sitului UNESCO, pe pagina sa de Facebook.

Sorin Vasilescu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara, a declarat că nu doreşte să comenteze afirmaţiile lui Vladimir Brilinsky, până nu va avea o discuţie personală cu el. El a precizat că acuzaţiile care i-au fost aduse îşi au originea în neînţelegerile dintre cei doi.

„Totul a plecat de la construcţia a unui adăpost în Sarmizegetusa Regia, în perioada în care situl a fost afectat de calamităţi. Direcţia de Cultură a constatat că este o construcţie ilegală şi ne-a pus să îl demolăm. Nu spun că nu era necesar, dar trebuia făcut legal. Eu i-am solicitat să respecte legea, atât în sit, cât şi în ce priveşte folosirea maşinii de serviciu”, a declarat Vasilescu, pentru adevarul.ro.

