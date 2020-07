Dascăl revoltat pe colegi după dezastrul de la Bacalaureat: „Ce rost are să-ţi baţi capul cu elevii, oricum sunt proşti”

Mihael Duca (60 de ani), un profesor de Educaţie Fizică de la Liceul de Informatică „Traian Lalescu” din Hunedoara, îşi acuză colegii din liceu de eşecul absolvenţilor la Bacalaureat.



Dascălul, care se află de mai mulţi ani în conflict cu conducerea unităţii de învăţământ, oferă, pe blogul său, o explicaţie inedită pentru rata de promovabilitate slabă înregistrată în această sesiune de Bacalaureat.



„Acest liceu este fostul Colegiu Naţional de Informatică „Traian Lalescu” Hunedoara. Datorită perpetuării sistemului de învăţământ sovietic – ceauşist şi după 1989, la fostul liceu Metalurgic din Hunedoara s-au înfiinţat câteva clase de liceu de informatică, adică de la şcoală profesională, la informatică, dacă puteţi înţelege. Ulterior aceste clase au devenit colegiu de informatică. Ştiu, pare incredibil, dar e adevărat. La fel de adevărat este şi faptul că până în 2011 acest fost colegiu, actual liceu teoretic, a reuşit să păcălească pe toată lumea, întrucât se copia la Examenul de Bacalaureat. După 2011, când s-a interzis copierea şi s-a supravegheat video acest examen, minciuna a ieşit la iveală, acest colegiu are 15 % promovabilitate la Bacalaureat”, scrie dascălul, pe blogul său.

În realitate, însă, rata de promovabilitate la Bacalaureat a absolvenţilor Liceului de Informatică este mult mai mare: din 101 elevi înscrişi la sesiunea din această vară au promovat examenele 71.



Mihael Duca dă vina pe cadrele didactice din liceu pentru eşecul absolvenţilor.



„Învăţământul este o instituţie bugetară, plină de bugetari, ce funcţionează după principiile enunţate înainte de 1989: „Cine-i harnic şi muncete, ori e prost, ori nu gândeşte” şi „Timpul trece, leafă merge, noi cu drag muncim”. În aceast context, realitatea de la acest liceu tot m-a şocat. În sistemul bugetar, nimeni nu se omoară cu munca (ar fi un prost exemplu), dar fiecare simulează, chiuleşte individual, cât mai discret cu putinţă, fără a face valuri. La Liceul „Traian Lalescu” din Hunedoara, această hotărâre de a nu face nimic, nimic fără bani de la părinţi, a fost o idee acceptată la nivel instituţional. Filozofia lor cu care mi-au făcut capul mare vreo doi ani au exprimat-o în două principii: 1. Cine vrea să înveţe trebuie să plătească, noi nu lucrăm gratis, dacă te duci la doctor trebuie să scoţi bani din buzunar. 2. Ce rost are să-ţi baţi capul cu ei (elevii) că oricum sunt proşti, nu poţi tu să-i faci deştepţi. Filozofia asta a lor m-a şocat, DAR are o bază în realitate. Ce rost are să-ţi faci lecţiile, dacă rezultatul e acelaşi, banii curg lună de lună. Este recunoscut că în judeţul Hunedoara, Colegiul Naţional „Decebal” din Deva este cel mai bun. Profesorii de la acest colegiu primesc exact acelaşi salariu ca profesorii de la Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Hunedoara, cu promovabilitate 15 %. Înţelegeţi realitatea? Profesorii de la Decebal sunt nişte fraieri, nu-i aşa?”, scrie profesorul de sport.



Acesta a susţinut că profesorii şi conducerea liceului au început o campanie de denigrare a sa. „Au lansat şi lansează fel şi fel de minciuni despre mine, pentru a mă discredita. Inclusiv îi învaţă pe elevi că eu sunt prost. Eu sunt doctor în ştiinţă din 2008, am o activitate chiar strălucită, dar ce contează? Au pus mai mulţi elevi să mă înjure şi să mă ameninţe cu bătaia în speranţa că eu voi reacţiona, şi dacă aş fi lovit vreun elev carieră mea didactică s-ar fi sfârşit. Au pus în mai multe rânduri părinţi să-mi facă reclamaţii, pentru a mă putea şantaja. La toate acestea se adaugă acţiunile din acest an şcolar 2019 – 2020 prin care chiar vor să mă bage în puşcărie”, informează dascălul, pe blogul său.



Mihael Duca se află în conflict cu reprezentanţii Liceului de Informatică „Traian Lalescu”, care nu doar că nu îi împărtăşesc părările, dar în luna martie, membrii Consiliului Profesoral au depus o plângere penală împotriva dascălului de educaţie fizică. L-au acuzat că denigrează şi ameninţă profesorii şi că a adus grave prejudicii de imagine liceului, prin postările publicate pe blog.

