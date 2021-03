COVID-19 în judeţul Hunedoara. Două municipii şi un oraş intră în carantină zonală

Municipiile Petroşani şi Brad şi oraşul Simeria vor intra în carantină pentru două săptămâni, de marţi dimineaţă, odată cu publicarea a Monitorul Oficial a deciziei Comitetului Naţional Pentru Situaţii de Urgenţă, a anunţat, luni, prefectul judeţului, Călin Petru Marian. În cele trei localităţi incidenţa îmbolnăvirilor cu Covid 19 a depăşit şase cazuri la mia de locuitori.

„În aceste oraşe, incidenţa cazurilor confirmate cu infecţie SARS COV 2 în ultimele 14 zile depăşeşte 6/1000 locuitori iar analizele de risc epidemiologic, efectuate de specialiştii Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara, transmisă Institutului Naţional de Sănătate Publică, arată că se impune măsura carantinării”, a trsnsmis Prefectura Judeţului Hunedoara.



„Creşterea incidenţei cazurilor de infectare cu COVID 19 este alarmantă şi este un factor determinat pentru autorităţile centrale în vederea adoptarii măsurilor de carantinare zonală la Brad şi alte zone din judeţul Hunedoara. Trebuie respectate toate măsurile dispuse pentru prevenirea îmbolnăvirii cu COVID 19. Masura carantinării zonale, chiar dacă este o măsură restrictivă, are rolul principal de a preveni răspândirea virusului în comunitate şi de asigurare a sănătăţii publice în zonă”, a transmis, duminică, Primăria Brad, când încă nu era luată o decizie cu privire la carantinarea zonală.



Petroşani înregistrează 244 de cazuri la o populaţie de 40.438 de locuitori (6,03 cazuri la mie), Brad înregistrează 99 de cazuri la o populaţie de 15.312 locuitori (6,47 cazuri la mie) şi oraşul Simeria înregistrează 85 cazuri la o populaţie de 13.568 de locuitori (6,26 cazuri la mie), conform informaţiilor prezentate, luni, de Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara.

Pe durata perioadei de carantină sunt interzise următoarele activităţi:

• organizarea de evenimente private ( nunţi, botezuri, mese festive, etc.) atât în spaţii deschise cât şi închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente etc.);

• organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă sau altele asemenea;

• activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor , în interiorul şi exteriorul clădirilor, cu excepţia activităţilor de preparare a hranei şi comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

• activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, cu excepţia celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri şi lozuri, doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară;

• organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;

• organizarea cu public în spaţii închise şi deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor, cinematografelor activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment;

• toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, inclusiv în sălile de fitness, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil;

• organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor şi a talciocurilor;

• activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumuseţare, incluzând, dar fără a se limita la acestea, saloane de coafură, frizerie, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj etc.



Şi în şapte comune din judeţul Hunedoara, rata îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2 depăşeşte 6 cazuri la mia da locuitori, dar nu s-a impus carantinarea zonală. Acestea sunt: Rapoltu Mare, Burjuc, Mărtineşti, Bunila, Bătrâna, Zam, Bretea Română, Baia de Criş şi Bucureşci.

În judeţul Hunedoara, luni s-au înregistrat 56 de cazuri noi de Covid 19, iar rata îmbolnăvirilor a ajuns la 4,18 cazuri la mia de locuitori.

