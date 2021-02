Un medic face ironii pe seama sporului de praf: „Nu e mai ieftin să le cumpere câte un aspirator la fiecare?”

Medicul Paul Ichim este şeful Secţiei Chirurgie de la Spitalul Judeţean şi este unul dintre cei mai apreciaţi şi buni chirurgi gălăţeni. El a postat un mesaj pe Facebook în care face ironii la adresa sporului de praf.





Reacţia acestuia vine în contextul dezvăluirilor apărute în presă despre directorul de la Avocatul Poporului care beneficiază de spor de praf şi condiţii vătămătoare în valoare de 2.500 de lei.

„Nu mă pot abţine când văd că unii au spor de praf, să nu întreb ceva. Nu ea mai ieftin să le cumpere câte un aspirator la fiecare? Sunt unele moderne acum, fără fir, care aspiră dar şi spală lăsând totul lună”, a scris chirurgul, pe pagina sa de Facebook.

Postarea medicului a fost comentată şi distribuită pe reţelele de socializare de zeci de gălăţeni.

„Te apucă toţi nervii. Eu am lucrat în solzi de cereale şi nu am avut spor de praf”. (…)Poate comparaţia este puţin forţată, dar cei ce lucrează în minele de cărbuni sau în uzinele cocsochimice ce spor ar merita? (…)Mare problemă domnule doctor. ,,Există" un risc!... Dacă din greşeală aspiră şi puţinii neuroni care-i mai au?... Aşa le dau idei!... ,,Spor de risc!. (...)Sărmanii ţărani. Au lucrat pe semănători, şi seminţele se băgau in pământ odată cu erbicidele, fără mască şi au o pensie vai de ei”, sunt câteva dintre comentariile oamenilor.

Deputatul PNL Cristian Băcanu a dezvăluit, zilele trecute, într-un mesaj publicat pe Facebook, că la instituţia Avocatul Poporului un director beneficiază de s por de praf şi condiţii vătămătoare în valoare de 2.500 de lei.

„2500 de lei este sporul de praf şi condiţii vătămătoare pe care îl primeşte lunar un director din instituţia ”Avocatului Poporului” (...) 2500 de lei! Adică un salariu minim pe economie. Sau puţin peste 10 alocaţii majorate. Sau aproape două pensii medii. Şi asta pentru că stă, aparent, în praf. Că de lucrat în condiţii vătămătoare, mă îndoiesc sincer că o face. Este unul din multele sporuri, plătite din bani publici luaţi de la investiţii în infrastructură, în sănătate, în educaţie şi în alte domenii vitale, cu care PSD şi-a cumpărat liniştea şi şi-a îmbuibat camarila de partid.”, a scris Cristian Băcanu, pe Facebook.

