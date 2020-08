Olandezul care le oferă o şansă românilor ignoraţi de societate. „Nu judecăm de ce au ajuns într-o astfel de situaţie”

André Muit (48 de ani) a venit pentru prima dată în România la începutul anului 1990, când pe ecranele televiziunilor din străinătate rulau ororile din orfelinatele comuniste. Mai multe asociaţii olandeze au făcut atunci donaţii, iar el s-a oferit să împartă ajutoarele. „În România erau probleme destul de mari. Am văzut la televizor ce se întâmpla -erau acele imagini îngrozitoare cu copii din centrele de plasament –, aşa că am urcat în maşină cu ajutoarele şi am plecat spre România“, povesteşte André Muit.

Şi-a dorit să facă mai mult, aşa că în anii următori a activat în diverse organizaţii nonguvernamentale din România şi îşi aminteşte că banii se terminau repede, fără ca proiectele începute să fie finalizate. În 1995, a luat o decizie care avea să schimbe viaţa multor persoane neglijate de statul român: s-a stabilit definitiv în ţară, la Bacău, şi a început să muncească pe brânci pentru a rezolva gravele probleme sociale ale României.

În 2014, a fost înfiinţată Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale din România, din care fac parte 30 de ONG-uri, iar în 2018 André Muit a fost ales preşedinte, cu un mandat de trei ani. Olandezul este şi preşedintele Asociaţiei „Betania“ din Bacău, iar proiectele sale acoperă zona de nord-est a României – Bacău, Neamţ şi Vaslui.

Asistenţă pentru orfani şi victimele traficanţilor

Printre proiectele puse pe picioare de olandez se numără Centrul „Delfinul“, specializat în problemele copiilor cu autism şi alte deficienţe comportamentale, cum este ADHD (n.r. – tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenţie).

„Intervenim cu o echipă de 22 de oameni în Bacău şi cinci oameni la Roman, în judeţul Neamţ. Sunt, de fapt, două centre specializate. Pe lângă acestea, mai avem şi un centru rezidenţial pentru tinerii care au fost nevoiţi să plece din centrele de plasament la împlinirea vârstei de 18 ani şi pentru tinerii care au fost victime ale traficului de fiinţe umane. Este vorba de 22 de beneficiari în Bacău şi şase în Bucureşti.“

În cazul tinerilor obligaţi să plece din centrele de plasament, timp de doi ani, Asociaţia „Betania“ îi ajută să-şi găsească o locuinţă şi un loc de muncă, dar şi să urmeze o facultate dacă au potenţial. Victimele traficanţilor de carne vie primesc, la rândul lor, consiliere psihologică şi sunt ajutate să se reintegreze în societate.

”Noi nu susţinem lenea”

De asemenea, se ocupă în fiecare lună de ajutorarea a 120 de familii care trăiesc într-o sărăcie cruntă, însă nu o face în stilul clasic. „În schimbul ajutorului pe care îl primesc, vrem să vedem că fac un pas înainte. Noi nu susţinem lenea. Verificăm să vedem dacă îşi găsesc un loc de muncă şi dacă au probleme juridice. Analizăm de ce au ajuns şomeri şi într-o situaţie financiară dramatică şi încercăm astfel, pas cu pas, să găsim soluţii ca să poată ieşi din această situaţie şi să meargă mai departe“, explică preşedintele Asociaţiei „Betania“.

FOTO arhiva personală

În plus, a deschis şi o casă de tranzit pentru românii rămaşi fără adăpost pentru că nu au mai reuşit să-şi plătească întreţinerea sau chiria. „Nu judecăm de ce au ajuns într-o astfel de situaţie. Când vine o mamă cu trei sau patru copii la uşa noastră, ne ocupăm mai întâi ca toţi să fie în siguranţă şi apoi analizăm situaţia şi vedem ce putem rezolva.“ De asemenea, a susţinut cercul internaţional de informatică ”Programare cu răbdare”, coordonat de profesorul Bogdan Pătruţ, şi va continua să o facă şi pe viitor.

O şansă pentru copiii cu dizabilităţi

De-a lungul celor mai bine de 25 de ani petrecuţi în România, olandezul a constatat că societatea românească are o problemă serioasă în a sprijini persoanele vulnerabile şi nu a înţeles nici până acum de ce există acest dezinteres total. Deşi la prima vedere ar putea fi arătată cu degetul lipsa de educaţie, André Muit crede că, de fapt, românilor le lipseşte voinţa de a acţiona.

Mărturiseşte că se simte deja ca un român, însă recunoaşte că a acumulat şi foarte multe frustrări. „M-am adaptat foarte bine, dar nu chiar la tot“, spune zâmbind olandezul, care nu ascunde faptul că uneori are senzaţia că se luptă cu morile de vânt. În acelaşi timp, spune că a învăţat că e nevoie de perseverenţă pentru a schimba lucrurile.

„Zona socială din România are nevoie de o legislaţie clară şi corectă, care să vină în sprijinul beneficiarilor şi care trebuie mereu să aibă în vedere interesul acestora. Simplificând, beneficiarul are o nevoie care trebuie finanţată şi exact asta nu se înţelege deocamdată. De ce un copil cu o dizabilitate are mai puţine drepturi decât un copil tipic? Asta nu se poate explica“, este unul dintre exemplele privind ce ar trebui schimbat în perioada următoare în legile care reglementează asistenţa şi protecţia socială.

FOTO arhiva personală

André Muit a deschis şi un centru de recuperare pentru copiii şi adulţii cu dizabilităţi severe, unde funcţionează şi o bază de hidroterapie, precum şi un centru de zi pentru adulţii cu dizabilităţi mintale. Experţii angajaţi de olandez lucrează şi cu copii cu dizabilităţi care au vârste cuprinse între 3 şi 7 ani, pregătindu-i pentru învăţământul de masă. Există două situaţii: fie micuţii nu au capacitatea intelectuală pentru a face faţă procesului de învăţământ, fie reuşesc să se adapteze şi pot fi introduşi în sistemul de masă.

„Problema este la profesori, dar şi la părinţi, care cer excluderea din clasă a unui copil cu autism care are potenţial. Este strigător la cer aşa ceva. Aceşti copii reacţionează altfel decât ceilalţi şi tocmai aici e nevoie de o pregătire a cadrelor didactice, ca să ştie cum să lucreze cu ei“, conchide André Muit, care crede că învăţământul românesc trebuie reformat şi gândit astfel încât toţi elevii să aibă şanse egale.

A construit dispensare şi şcoli la sate

André Muit şi-a îndreptat atenţia şi către nevoile persoanelor din mediul rural. Până în prezent, a ridicat 14 dispensare şi trei şcoli în judeţul Bacău. Un proiect inedit în care este, de asemenea, implicat este o fermă de capre, unde lucrează tineri cu dizabilităţi intelectuale. Banii obţinuţi din vânzarea produselor lactate sunt folosiţi pentru finanţarea altor proiecte ale asociaţiei. În primii zece ani, Asociaţia „Betania“ a primit doar fonduri din străinătate pentru proiectele sale, iar pentru că impactul acestora a fost semnificativ în comunitatea locală, acestea sunt finanţate, începând din 2005, şi de Consiliul Judeţean Bacău, Consiliul Local Bacău, dar şi de Ministerul Muncii.

FOTO arhiva personală

O parte din bani vine şi din donaţii de la firme româneşti, dar şi din Olanda. „În Europa de Vest, fundaţiile pot deconta la asigurările de sănătate cheltuielile făcute cu adulţii şi copiii cu dizabilităţi, lucru care în România nu se întâmplă. Aici este o mare problemă. Nimeni nu-şi asumă responsabilitatea pentru copiii cu probleme“, scoate în evidenţă André Muit una dintre marile probleme sociale ale României de azi.

