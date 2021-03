Modul inedit de petrecere a timpului liber pentru adolescenta supranumită „prietena animalelor pierdute”

Anda Axente are 17 ani şi este elevă în clasa a XI-a la cel mai bun liceu din Galaţi. Adolescenta iubeşte foarte mult animalele, aşa că s-a gândit să îşi folosească timpul liber pentru a plimba câini de companie, contra unei sume de bani simbolică. Ea a postat un anunţ pe Facebook, precizând că strânge după câine şi îi oferă şi recompense, dacă este nevoie.

„La un moment dat, mă plimbam şi mi s-a făcut un dor teribil să îmi plimb căţelul care, din păcate, nu mai este pe lume. Mi-am spus: de ce să te plimbi singură când poţi duce o lesă cu un căţeluş în mână şi astfel să îţi faci viaţa chiar şi mai fericită? Aşadar, am pus planul în aplicare. Sincer, m-am aşteptat sa fiu judecată. Credeam că lumea din jurul meu, mai ales colegii, mă vor ironiza, dar se pare că susţinerea vine din toate părţile, având în vedere cele 450 de distribuiri la postarea mea de pe Facebook”, spune eleva.

Cât priveşte partea materială, Anda afirmă că ceea ce face este din pasiune 100%, iar banii contează prea puţin.

„Pot afirma că ceea ce vreau să fac este din pasiune 100%. Banii contează prea puţin. Şi în plus, cât se poate câştiga la 15 lei pe oră? Nu ai fizic timp să îţi poţi crea un venit din aşa ceva, decât dacă sunt foarte multe cereri. Am pus tariful respectiv pentru că m-am gândit că, deşi pasiunea primează, munca depusă trebuie răsplătită măcar cu puţin”, susţine eleva.

De–a lungul timpului, Anda a salvat mai mulţi câini şi pisici de pe stradă şi s-a implicat să le găsească o familie. Cazul care a impresionat-o cel mai mult este un mânz de o săptămână, cu o malformaţie la bot, găsit pe marginea unui drum. A căutat o asociaţie care se ocupă de cai, iar mânzul a fost salvat, fiind operat la Cluj.

„Cazul care m-a impresionat cel mai mult a fost un mânz de o săptămână, cu o problema din naştere la bot, o malformaţie, pe care l-am văzut din întâmplare pe marginea drumului într-un sat la aproximativ 100 de kilometri de Galaţi. Mi-am dat seama când că nu puteam sa îl las acolo, era foarte slăbit, deci trebuia sa fac ceva. Am găsit o asociaţie (din Cernavodă- Save the Dogs) care se ocupa şi de cai şi măgari, deşi era specializată pe câini. Am fost plăcut surprinsă de cât de mult s-au implicat în cazul pe care l-am raportat telefonic. Au venit într-o oră şi l-au dus de urgenţă la ei la clinică, dovedindu-se ca mânzul avea doar 7 zile. S-au ocupat de el foarte bine, l-au operat la Cluj şi acum este foarte bine”, povesteşte Anda.

Un alt caz emoţionat este salvarea unei pisicuţe cu probeleme grave la ochi pe care Anda a găsi-o pe stradă, a dus-o la veterinar, a îngrijit-o, iar apoi s-a ocupat să-i găsească o familie.

„Erau mai mulţi pui care se jucau între e, iar ea stătea singurică într-o parte, deoarece niciunul nu voia să se joace cu ea. Mama o respingea când voia sa mănânce lapte ei. Am decis să o duc la veterinar, acesta spunându-mi ca este oarbă aproape complet, dar aş putea încerca, totuşi, să o ung cu o cremă în fiecare zi la ochişori şi să îi dau să mănânce ceva special pentru a lua in greutate şi pentru a-i stimula foamea. Am reuşit într-un final să o vindec. A adoptat-o o familie iubitoare”, spune Anda.

Cum era de aşteptat, Anda vrea să devină un veterinar de succes şi să urmeze cursurile Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

„Într-adevăr, satisfacţia pe care o simt atunci când salvez un animăluţ, este enormă. Asta mă motivează să continui să muncesc cât pot de mult pentru a putea face asta zilnic. Nu mă văd devenind altceva”, a adăugat adolescenta.

