Modul inedit în care un cunoscut profesor şi scriitor din Galaţi s-a gândit să ajute campania de vaccinare

Doru Căstăian este profesor de ştiinţe socio-umane la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin“ din Galaţi. El este unul dintre cei mai apreciaţi profesori din Galaţi, fiind şi posesorul unui premiu ”Merito”, distincţie acordată dascălilor cu vocaţie din România.

Profesorul a explicat pe Facebook de ce vrea să ofere cărţi persoanelor care se vaccinează. În opinia sa, vaccinarea în România este în impas şi îşi doreşte ca, din toamnă, anul şcolar să nu mai fie afectat de pandemie.

„Am tot spus-o, cred că vaccinarea este soluţia civilizată şi etică pentru depăşirea crizei pandemice. Mai cred că vaccinarea este în impas în România şi am motive să cred că lucrurile sunt departe de a fi încheiate, chiar dacă acum par sub control. Fiind profesor, diriginte al unor tineri care intră în clasa a XII-a, dar si din considerente mai generale, îmi doresc din suflet să avem un an şcolar normal. Şi, de aceea, vreau să contribui şi eu cu un mic gest, mai degrabă simbolic, la efortul de vaccinare.”, a anunţat, pe Facebook, profesorul Doru Căstăian.

Cărţile cu autograf vor fi oferite doar celor care se vaccinează de acum încolo. Pentru a dovedi că s-au vaccinat, cei interesaţi vor arăta adeverinţa eliberată de centrul de vaccinare. Cărţile se găsesc la Casa Corpului Didactic Galaţi. Cei interesaţi sunt sfătuiţi să scrie un mesaj pe email înainte de a merge la sediul instituţiei.

„Voi oferi celor care vor decide să se vaccineze şi vor putea proba asta cu o adeverinţă ulterioară acestui anunţ un exemplar cu autograf fie dintr-o carte de-a mea, fie dintr-o traducere pe care am făcut-o, evident, în limita stocului pe care-l am la dispoziţie. Există şi câteva cărţi scrise şi/sau traduse de alţii”, a explicat profesorul.

