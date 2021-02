Medicina manuală practicată de o familie cu tradiţie. Terapeut: „Suntem făcuţi să ne mişcăm, articulaţiile sunt concepute pentru mobilitate“ VIDEO

Provenind dintr-o familie cu tradiţie în tratarea afecţiunilor osoase, Alexandru Măcreanu este unul dintre cei mai apreciaţi osteopaţi din Galaţi şi Brăila. Pe platforma sa de Youtube, Osteo Măcreanu , se găsesc filmuleţe despre cum să îţi întreţii sănătatea. Pe perioada pandemiei, tânărul a observat mai multe modificări îngrijorătoare cu privire la organismele tinere. El susţine că tot mai mulţi copii ajung la cabinetul său cu probleme din cauza durerilor de spate, provocate de statul mult pe scaun în faţa calculatorului.

Aceleaşi probleme apar şi în cazul persoanelor adulte, care stau mult la birou sau muncesc de acasă. Osteopatul poate trata de la luxaţii, entorse, afecţiuni ale coloanei vertebrale, hernii de disc, disfuncţiii ale aparatului digestiv, urinar sau urogenital, până la probleme cardiace sau respiratorii. De asemenea, sinuzitele, migrenele sau deficitul de oxigenare cerebrală pot fi abordate osteopatic.

Adevărul: Cum aţi devenit specialist în osteopatie?

Alexandru Măcreanu: Pregătirea pentru meseria de terapeut am început-o încă de la vârsta de 15 ani, iar la vârsta de 18 ani am finalizat primul curs de terapie manuală şi am început să pun în aplicare informaţiile acumulate. Am început şi cursurile Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, specializarea Kinetoterapie şi Motricitate. În anul 2013, am început cursurile Şcolii de Osteopatie din Bucureşti. Pe tot parcursul celor 6 ani de studiu am avut oportunitatea de a învăţa de la cei mai renumiţi profesori osteopaţi francezi. Am putut observa şi descoperi complexitatea cu care osteopatia abordează patologiile organismului de la cei mai buni specialişti din domeniu. Mă bucură faptul că fac parte din prima generaţie a Şcolii de Osteopatie din România. Într-adevăr este o meserie foarte rară la noi în ţară, în primul rând datorită numărului mic de specialişti.

- Aţi moştenit această profesie din familie, ce v-a convins să deveniţi osteopat?

Consider că am avut un avantaj: faptul că părinţii mei activează în domeniul terapeutic încă din perioada copilăriei mele. Am avut suficiente momente în care am putut observa satisfacţia pe care le-o oferea fiecare reuşită terapeutică. Acest lucru m-a făcut să îmi doresc să devin terapeut, atunci nu ştiam nimic despre osteopatie. Tot parcursul celor şase ani din cadrul şcolii de osteopatie am avut plăcerea să îi parcurg fiind coleg de bancă cu tatăl meu. Osteopatia are o denumire generică şi într-adevăr te duce cu gândul la structura osoasă, numai că abordarea acestei ramuri terapeutice este una holistică, având scopul redobândirii echilibrului întregului organism. Un osteopat va aborda organismul din punct de vedere structural, visceral, fascial şi miotensiv, astfel stimulând în totalitate procesele organismului de refacere.

- Prin ce se deosebeşte osteopatul de maseur?

Masajul este un cumul de tehnici aplicabile manual cu rolul de a relaxa, tonifia sau destinde ţesuturile moi ale organismului. Este o modalitate foarte bună de prevenţie şi de întreţinere a organismului. Eu recomand persoanelor care îmi vin la cabinet câte o şedinţă de masaj pe săptămână. Osteopatia reprezintă medicină manuală, spun acest lucru deoarece osteopatul trebuie să cunoască foarte bine anatomia corpului, biomecanica şi fiziopatologia. Nici o şedinţă nu seamănă cu alta, asta pentru că nici nu putem găsi două persoane cu aceleaşi condiţii de funcţionare. Osteopatul va testa foarte mult complexele organismului, va stabili care sunt axele funcţionale adaptate şi de aici mai departe va alege tehnicitatea necesară. În urma şedinţei de osteopatie, organismul trebui să primească toate informaţiile necesare pentru redobândirea unui echilibru funcţional.

- Ce presupune un tratament propriu-zis de osteopatie?

O şedinţă de osteopatie începe cu anamneza sau discuţia cu persoana cu care trebuie să lucrez. În cadrul ei voi putea afla informaţii detaliate cu privire la durerile persoanei, istoricul medical, în acest punct îmi sunt de foarte mare folos concluziile medicale strânse de-a lungul timpului. Istoricul chirurgical pentru un osteopat este foarte important. Exact ca orice altă ramură terapeutică şi osteopatia are contraindicaţiile ei. Încă din anamneză mă interesează să aflu dacă există condiţii din istoricul medical care m-ar împiedica să intervin. Structura unei şedinţe de osteopatie este bazată foarte mult pe testare. Primul lucru pe care îl fac atunci când încep şedinţa este să aplic teste asupra mobilităţilor articulare, se compară partea sănătoasă cu cea care generează durerile. Teste asupra ţesuturilor moi, mă interesează să găsesc diferenţe de densitate tisulară. Toate acestea mă ajută să îmi fac o imagine clară asupra modalităţii organismului de a compensa problemele pe care le are. După fiecare tehnică sau cumul de proceduri aplicate voi retesta organismul, fac acest lucru pentru că doar aşa mă pot convinge că ceea ce fac este corect. Răspunsul apare imediat din partea organismului, iar testele reprezintă modalitatea mea de a întreba ţesuturile.

- Cât durează o şedinţă la osteopat?

Durata unei şedinţe este greu de anticipat. Dacă în cadrul unei şedinţe de masaj pot spune clar că va dura 50-60 de minute, aici nu se aplică acest lucru. Am şedinţe de câte o oră, la fel cum am şedinţe şi de 30 de minute. Diferenţa o face modul de răspuns al organismului de pe masa de terapie. Îmi place să folosesc o analogie ce descrie foarte clar răspunsul acestei întrebări. Dacă avem toate ingredientele unei ciorbe şi le punem pe toate în ordinea corectă, nu mai trebuie decât să aşteptăm să se fiarbă. Dar dacă pe toată durata fierberii, noi din dorinţa de a depune mai mult efort amestecăm încontinuu, vom descoperi că la final nu ne vom mai bucura de acelaşi rezultat.

- În ce patologii este necesară osteopatia, când recomandaţi?

Faptul că osteopatia conţine o varietate foarte mare de tehnici face ca lista patologiilor să fie foarte mare. Orice afecţiune structurală de la luxaţii, entorse până la afecţiunile coloanei vertebrale protruzii sau hernii de disc. Contraindicate sunt fracturile recente de orice fel, în aceste cazuri intervenţia osteopatului se justifică după perioada de osificare. Tehnicile de testare osteopatice au rolul de a semnala orice posibilă fisură sau fractură, fapt ce duce la ghidarea către cadrul medical specializat. Patologii din sfera viscerală: orice disfuncţie a aparatului digestiv, urinar sau urogenital. Patologii cardiace sau respiratorii în cadrul acestora, tehnicitatea osteopatică ajută organismul să gestioneze şi să faciliteze recuperarea acolo unde este cazul. Şedinţa osteopatică nu poate interveni peste nici o concluzie medicală, cu atât mai mult asupra oricărui tratament. Afecţiunile endocrine fac parte din lista patologiilor în cadrul cărora se poate interveni osteopatic şi implicit apar şi rezultate. Disfuncţii craniene de maniera sinuzitei, cefalee, migrene, afecţiuni ale urechii sau deficit de oxigenare cerebrală pot fi abordate osteopatic.

- Ce aţi observat la pacienţii dumneavoastră pe perioada pandemiei?

Da, în toată această perioadă de pandemie am putut observa la cabinet cele mai multe modificări îngrijorătoare cu privire la organismele tinere. Au fost mai mulţi copii care au ajuns la mine din cauza durerilor de spate provocate de statul mult pe scaun în faţa calculatorului. Pot spune că acelaşi lucru se resimte şi în cazul persoanelor adulte.

- Cât de importantă este mişcarea?

Mişcarea este esenţială! Suntem făcuţi să ne mişcăm, articulaţiile noastre sunt în aşa fel concepute încât au nevoie de mobilitate pentru a se putea întreţine. Consider că nu avem nici o scuză pentru care să nu facem mişcare. Pentru a putea oferi ajutor, mai ales în această perioadă, am creat o platformă unde încarc constant protocoale de exerciţii pe care oricine le poate face de acasă. În acest fel mă bucur că pot oferi un sprijin unui număr mai mare de persoane, nu doar cele pe care le întâlnesc la cabinet.

- Stresul poate fi eliminat cu ajutorul osteopatiei?

Cu siguranţă. Există o latură a osteopatiei ce se axează strict pe aceste condiţii. Biodinamica are rolul de a echilibra sistemele fasciale profunde fapt ce duce la descărcarea somato-emoţională.

- Cine poate merge la osteopat, contează vârsta?

Cea mai tânără persoană cu care am lucrat a avut vârsta de 3 luni de zile. Vârsta nu reprezintă o condiţie, se poate lucra cu absolut oricine.

