Medic psihiatru, despre şcoala online:„Nu a dus niciun beneficiu. Va crea nişte viitori tineri antisociali”

„Din punctul meu de vedere, şcoala online nu a adus niciun beneficiu. Nici pandemiei, motivul principal care a dus la acest lucru, nici copiilor, nici părinţilor, nici cadrelor didactice. Nici acum, nici pe viitor. Copiii pot fi foarte disciplinaţi, spre deosebire de adulţi, iar dacă le spui că trebuie să poarte masca, o vor purta. Eu cred că nu le-am acordat destulă încredere copiilor noştri. Iar dacă ar fi să adresez o întrebare celor care au decis închiderea şcolilor, i-aş întreba dacă cineva a făcut un studiu, prin care să se ştie cu cât exact s-ar reduce rata infectării dacă stau copiii acasă, sau cu cât ar creşte dacă s-ar duce la şcoală. De asemenea, aş vrea să ştiu dacă cineva a cerut unui for al psihologilor pediatri sau pediatrilor”, afirmă Georgia Mocanu, medic psihiatru.

În ultima perioadă, medicul a observat că printre pacienţi sunt şi părinţi, care susţin că niciodată nu şi-ar fi imaginat că vor ajunge la psihiatru pentru consult. Cei mai mulţi dintre ei se plâng că sunt depăşiţi şi copleşiţi de situaţia şcolilor online, având 2-3 copii.

„Părinţii încearcă să se descurce cum pot ei mai bine. Nu este aceeaşi situaţie la fiecare. Există părinţi unici cu câte un copil sau cu doi, există familii în care ambii muncesc plecând de acasă, iar copiii stau cu bonele sau bunicii. Există familii cu mai mulţi copii, care fac şcoală în acelaşi timp, cu părinţi care muncesc de acasă.Sunt multe situaţii. Eu îi sfătuiesc doar să aibă răbdare, că vom trece şi peste asta. Cu calm şi răbare, vom reveni la o normalitate. Vin la cabinet oameni care îmi spun că niciodată nu şi-ar fi imaginat că vor ajunge la mine pentru consult. Sunt depăşiţi de situaţia şcolilor online, având doi, trei copii, care fac şcoală online în acelaşi timp. Să ne amintim cât de afectaţi eram ca părinţi, când copiii petreceau prea mult timp în fata calculatorului. Cum psihologii ieşeau pe toate canalele media să ne spună să reducem numerele de ore petrecute de copil la TV, calculator, telefon. Se insista pe socializare, pe mişcare”, declară psihiatrul Georgia Mocanu.

Medicul se teme că lipsa de socializare din timpul pandemiei, lipsa de mişcare, vor crea nişte viitori tineri antisociali, cu o viaţă fictivă în lumea virtuală, incapabili să se simtă bine în societate.

„Se va spune că acum scopul este scăderea ratei de infectare cu SARS-CoV 2, dar dacă s-ar fi întors la şcoală aceşti copii, cu cât ar fi crescut? Însă punând în balanţă orele petrecute la calculator, lipsa de oxigenare a creierului, lipsa de joacă, de mişcare, de socializare, ce vor face pe viitor? Va crea nişte viitori tineri antisociali, cu o viaţă fictivă în lumea virtuală, incapabili să se simtă bine în societate. Se vor crea tulburări de personalitate! Aceste tulburări de personalitate sunt patternuri pentru viitoarele boli psihice”, avertizează medicul.

Există şi o puternică legătură între psihic şi virusul SARS-COV 2. Din păcate, virusul nu ţine cont de categoria socială, de profesie sau de vârstă şi poate afecta din punct de vedere psihic pe oricine într-un moment de slăbiciune. Printr-o astfel de experienţă a trecut şi medicul Georgia Mocanu, din cauza durerilor provocate de virus. Aceasta ne-a povestit momentele dificile prin care a fost nevoită să treacă şi cum a reuşit să învingă momentul de cumpănă.

„Am fost infectată cu virusul SARS-COV 2, iar în ziua a 5-a de stat doar în pat, fără să fie nimeni lângă mine, fără sa părăsesc măcar dormitorul, decât până la baie, am avut o uşoară criză. După un episod de vărsături, am început să plâng. Simţeam că nu mai pot! Mă dureau toate, tuşeam pentru că nu mai aveam ce vomita... A fost îngrozitor! Si mi-am dat seama că este, de fapt, un prag psihologic. E acel moment în care îţi vine să faci orice, numai să se termine odată! Atunci, mi-am adunat toate puterile şi am spus că e momentul să fiu puternică. Şi, cu mari eforturi, am reuşit sa intru la duş. De atunci, a început refacerea mea. Însă dacă oamenii nu au resurse fizice, dacă sunt mai în vârstă, obezi sau hipo/hipertensivi sau cu orice alte boli, atunci momentul revenirii nu va avea loc! Şi sunt capabili să facă gesturi tragice. Pragurile psihice sunt cele care ne ridică, dar care ne pot şi doborî. Psihicul are un rol important”, spune medicul.