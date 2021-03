Instruire gratuită pentru cei care nu ştiu să se programeze la vaccin sau să-şi achite taxele online

Prin acest proiect, cea mai mare bibliotecă din Galaţi vine în sprijinul gălăţenilor care nu ştiu să utilizeze platforma de programare pentru vaccinarea împotriva COVID-19 şi pentru a-i învăţa să folosească Ghiseul.ro.





300 de gălăţeni au primit asistenţă până acum pentru înscrierea în platforma de vaccinare şi pentru plata taxelor.

„Având în vedere dificultăţile pe care unele persoane le întâmpină în folosirea serviciilor disponibile online, au existat, de asemenea, şi solicitări pentru sprijin în realizarea de conturi pentru utilităţile publice pe platformele dedicate (telefonie, electricitate, gaz, apă), pentru instruire în folosirea propriilor dispozitive mobile, inclusiv pentru efectuarea de plăţi facturi şi alte tipuri de tranzacţii”, precizează reprezentanţii Bibliotecii V.A Urechia.

Vârstnicii sunt încântaţi că s-au programat la vaccin şi, totodată, au scăpat de cozile de la Taxe şi Impozite.





„Am venit la bibliotecă şi am împuşcat doi iepuri dintr-o lovitură. Cu ajutorilor bibliotecarilor am reuşit să mă programeze la vaccin şi mi-am plătit şi dările la stat. În câteva minute, am rezolvat. Am scăpat astfel de statul la coadă şi de aglomeraţia de la Direcţia de Impozite. Un ajutor binevenit pentru noi vârstnicii”, spune o pensionară.

Proiectul va continua şi în perioada următoare. Cei care doresc să beneficieze de aceste servicii trebuie să-şi facă programare.

„Serviciile disponibile la sediul şi la filialele bibliotecii sunt oferite în condiţii de siguranţă, în conformitate cu situaţia actuală, pentru asigurarea condiţiilor de distanţare necesare fiind necesară în prealabil o programare la numerele de telefon”, au anunţat reprezentanţii bibliotecii.

Vă recomandăm şi: