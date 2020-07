Cum explică managerii spitalelor din Galaţi faptul că l-au angajat drept consultant, pe o sumă ameţitoare, pe medicul care ar fi trebuit să-i controleze

Într-un material apărut în ediţia cotidianului ”Adevărul” de joi, 23 iulie, relatam cum dr. Mariana Ioan, şefa Compartimentului de Supraveghere şi Control Boli Transmisibile din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi, prestează servicii de consultanţă medicală ca persoană fizică autorizată pentru nu mai puţin de cinci spitale din judeţul Galaţi, pe care ar trebui, de fapt, să le supravegheze.

Conform propriei declaraţii de interese, Mariana Ioan a încasat cumulat 299.760 de lei în ultimul an de la unităţile medicale. Astfel, începând cu anul 2014, dr. Ioan a încheiat un contract de prestări servicii şi consultanţă cu Spitalul CFR Galaţi, pentru care încasează anual 42.000 de lei. În acelaşi an, a semnat un contract similar cu Spitalul de Obstretică-Ginecologie „Buna Vestire“ din Galaţi pentru 36.000 de lei pe an.

Doi ani mai târziu, încheie un contract şi cu Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.Ioan“ din Galaţi pentru 53.760 de lei pe an, iar în 2018 semnează alte două contracte de prestări servicii şi consultanţă cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei“, în valoare de 132.000 de lei pe an, şi cu Spitalul orăşenesc din Târgu Bujor, pentru 36.000 de lei pe an.

Într-o declaraţie dată unui cotidian local, dr. Mariana Ioan se apăra spunând că activitatea sa de medic epidemiolog de la Direcţia de Sănătate Publică Galaţi este diferită de consultanţa pe care o oferă spitalelor din Galaţi.

Am discutat cu managerii Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Sf.Ioan” din Galaţi, Spitalului Clinic de Obstretică-Ginecologie ”Buna Vestire” din Galaţi şi Spitalului CFR Galaţi şi toţi ne-au confirmat că dr. Mariana Ioan a oferit şi oferă consultanţă ca medic epidemiolog, deci nu este vorba de nimic diferit, aşa cum încearcă să acrediteze epidemiologul şef al judeţului.

„Nu mai avem contract cu doamna doctor Mariana Ioan pentru că avem epidemiologul nostru de la 1 ianuarie 2020. Cât a fost la noi, a prestat activitate ca medic epidemiolog, cu contract part-time. Eram obligaţi să avem contract încheiat cu un medic epidemiolog. Dânsa ne-a ajutat şi chiar a făcut aici activitate, ne-a sprijinit, dovadă că a fost totul foarte bine”, a declarat pentru „Adevărul” dr. Victoriţa Ştefănescu, managerul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Sf.Ioan” din Galaţi.

„Suntem obligaţi să avem contract cu un epidemiolog”

Dr. Costinela Georgescu, care conduce Spitalul Clinic de Obstretică-Ginecologie ”Buna Vestire” din Galaţi, ne explică cum s-a ajuns în situaţia ca medicul epidemiolog al DSP Galaţi să lucreze şi la spitalele pe care trebuie să le supravegheze şi să efectueze anchetele epidemiologice, acolo unde este cazul.

„Are contract de prestări servicii-consiliere la noi la spital ca epidemiolog. Suntem obligaţi să avem contract cu un epidemiolog. Avem un medic rezident pe post, care este detaşat la Direcţia de Sănătate Publică Galaţi, dar este rezident şi este detaşat acolo pentru stagiu. Pe vremea când s-a încheiat contractul, doamna doctor Mariana Ioan era singurul epidemiolog pe care îl aveam, iar la selecţia de oferte a fost singura opţiune. Ne întrebăm <<oare cum poate să facă şi colo, şi colo, şi dincolo?>>. Pentru fiecare lună, în spatele facturii eu am un raport de activitate desfăşurat în spital de doamna doctor. A venit când am avut nevoie de dânsa, a stat aici 5-6 ore, uneori am stat şi 7 ore, uneori şi de două-trei ori pe săptămână”, ne-a declarat dr. Costinela Georgescu, managerul Spitalului Clinic de Obstretică-Ginecologie ”Buna Vestire” din Galaţi.

„De câte ori a apărut o modificare legislativă, în contextul pandemiei, din punct de vedere epidemiologic, pe toate modificările în proceduri a trebuit să avem avizul medicului epidemiolog. Deci, trebuia să facem un contract de prestări servicii cu un medic epidemiolog. Dacă ar fi mai mulţi epidemiologi la direcţiile de sănătate publică, atunci şi monitorizările ar fi făcute mult mai bine. E vorba de personal, care este insuficient”, a mai adăugat aceasta.

„Nu vine în timpul programului”

Şi managerul Spitalului CFR Galaţi ne-a confirmat că dr. Mariana Ioan oferă consultanţă epidemiologică, chiar dacă în acest caz situaţia este diferită pentru că unitatea medicală este în subordinea Ministerului Transporturilor şi are un alt regim juridic şi sanitar.

„Doamna doctor Mariana Ioan prestează la noi servicii de consultanţă epidemiologică. Nu vine în timpul programului de la Direcţia de Sănătate Publică, într-adevăr. Face proceduri, care tot ca şi activitate epidemiologică poate fi privită. Nu sunt medici epidemiologi în judeţ, aceasta este realitatea. Fiecare spital, în schimb, este obligat să aibă un contract încheiat cu un medic epidemiolog într-o formă sau alta. Legislaţia ne obligă să avem compartiment de specialitate, personal de specialitate, ori dacă vrei să angajezi şi vezi că nu sunt, trebuie să te orientezi spre o altă…Necesitatea este prevăzută de legislaţie. Niciun spital nu îşi mai poate desfăşura activitatea fără medic epidemiolog”, ne-a declarat Carmen Adriana Şerbănescu, managerul Spitalului CFR Galaţi.

„La noi la spital lucrurile sunt simple. Doamna doctor, ca medic epidemiolog, al DSP-ului nu vine la noi în control. Suntem un spital în subordinea Ministerului Transporturilor şi este altă autoritate care ne emite autorizaţia sanitară de funcţionare şi toate documentele necesare funcţionării. Dumneaei întocmeşte procedurile şi altă instituţie le autorizează, din punctul meu de vedere nu este niciun fel de incompatibilitate ”, a mai adăugat managerul.

