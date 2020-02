Cum a ajuns şef la Administraţia Porturilor Dunării Maritime un liberal arendaş agricol cu condamnare penală

Modul cum înţeleg oamenii politici să controleze Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime (APDM), cu sediul la Galaţi, pare să sfideze logica. După ce, în urmă cu câţiva ani, PSD a împănat consiliul de administraţie al companiei cu oameni fără competenţe în domeniu, a căror singură recomandare era cea de membru de partid, venirea la putere a PNL a însemnat cam acelaşi lucru, în sensul că neprofesioniştii social-democraţi au fost înlocuiţi cu nişte neprofesionişti liberali.

Astfel, de câteva săptămâni, preşedintele Consiliului de Administraţia al APDM a fost numit, fără concurs, liberalul Marian Toniţă (55 ani), actualul prim-vicepreşedinte al organizaţiei judeţene PNL Galaţi. Funcţia de la compania de stat este răsplătită cu generozitate, cu circa 3.000 de euro pe lună, deşi Marian Toniţa nu are niciun fel de competenţe în domeniul administrării portuare.

Înainte de a fi numit la şefia APDM, Toniţa a fost propus şi pentru posturile de director de la Direcţia Agricolă şi de la Inspectoratul Şcolar Judeţean, însă miniştrii din cabinetul Orban au respins nominalizările. De asemenea, este de amintit că la APDM fost numit şi un nou director general (funcţie de execuţie, cu o leafă de 5.000 de euro lunar): liberalul Alexandru Şerban (32 ani), fără experienţă profesională, dar cu o solidă recomandare politică, dat fiind că este vicepreşedinte al PNL Galaţi.

Conform CV-ului postat pe site-ul companiei, noul şef al CA de la APDM a absolvit, în 2009 (la vârsta de 44 de ani), Facultatea de „Inspecţie şi Legislaţie Fitosanitară şi Zooveterinară” de la Universitatea particulară Bioterra din Bucureşti, apoi a făcut un master în management la o altă universitate privată: Danubius Galaţi. În rest, cel care va administra acum afacerile porturilor dunărene ale României (prin APDM se derulează un buget anual de circa 120 de milioane de lei, dar şi investiţii cu finanţare guvernamentală şi europeană de circa 60-80 de milioane de euro pe an) nu a lucrat în domeniu nici măcar un minut.

A fost muncitor în combinatul siderurgic, apoi a lucrat pentru două societăţi agricole din comuna Bălăşeşti, judeţul Galaţi, după care, în perioada 2008-2012 a ajuns primar al amintitei comune, din partea PDL. Mandatul său a fost marcat de două scandaluri. Primul a fost legat de faptul că pentru o perioadă de timp a condus atât comuna, cât şi firma Tontza SRL (cea mai mare exploataţie agricolă din zonă la acea vreme), motiv pentru care Agenţia Naţională pentru Integritate l-a declarat, în 2011, incompatibil.

Al doilea scandal a izbucnit după ce peste 200 de proprietari de terenuri, care aveau contracte de arendă cu firma primarului, au organizat un protest în cursul căruia au reclamat că nu li se permite să-şi dea pământul în administrare unui alt arendaş. Practic, primarul a refuzat timp de doi ani să le elibereze documentele necesare, fiind nevoie de intervenţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA), care a blocat subvenţii de aproape 400.000 de euro, pentru ca lucrurile să reintre în normal.

În 2012, Marian Toniţa a pierdut fotoliul de primar, după care s-a ocupat doar de afaceri agricole. Trebuie spus însă că, potrivit declaraţiilor de avere şi de interese depuse la numirea în funcţie şi afişate pe portalul APDM, el nu declară nicio proprietate şi niciun fel de venituri. De asemenea, nu menţionează niciun fel de participaţiuni sub formă de acţiuni sau părţi sociale la nicio entitate juridică.

Un alt aspect controversat al biografiei noului preşedinte de CA de la administraţia portuară este acela că pe numele lui există şi o condamnare penală (AMĂNUNTE AICI: decizia nr. 433/2018 a Judecătoriei Galaţi) pentru conducerea sub influenţa alcoolului a unui autovehicul. Magistraţii i-au aplicat o pedeapsă de un an şi şase luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei şi cu o perioadă de supraveghere de trei ani (până în martie 2021). În plus Marian Toniţa a fost obligat să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunităţii, la Bălăşeşti.

În final, merită menţionat că de schimbare a scăpat un singur membru al CA de la APDM Galaţi. Este vorba despre fiul deputatei PSD Lucreţia Roşca. Acesta şi-a păstrat sinecura politică primită acum trei ani, deşi nici el nu are niciun fel de legătură cu administrarea portuară, fiind administratorul unui complex de agrement privat cunoscut pentru că organizează nunţi de fiţe.