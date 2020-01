Cât de des trebuie schimbat antigelul pentru a nu distruge motorul. Greşeala banală pe care o fac şoferii

În primul an după ce am schimbat antigelul, acesta va fierbe la 140 de grade, în al doilea an la 135 de grade, iar după câţiva ani se va încălzi exact ca apa, adică la 100 de grade. Prin urmare, dacă ştim că nu am mai umblat la antigel de câţiva ani, e timpul să o facem. Ne asigurăm astfel că nu ne vom trezi iarna cu conductele îngheţate la maşină sau că ce a mai rămas din antigel începe să fiarbă vara, la scurt timp după ce am plecat la drum.

Rolul antigelului

Antigelul este un lichid pe bază de apă care conţine numeroşi solvenţi şi aditivi, fiecare având un alt rol. Astfel, propylen-glycolul este un aditiv non-toxic care conferă apei o temperatură de fierbere mult mai ridicată, făcând ca punctul de fierbere să poată ajunge chiar şi la 140 de grade Celsius.



Alţi aditivi din antigel fac ca punctul de îngheţ să scadă, astfel încât antigelul să îngheţe la -50 de grade Celsius. Antigelul mai conţine şi aditivi anticorozivi pe baza de silicaţi şi fosfaţi, precum şi agenţi de curăţare care împiedică formarea de depuneri şi oxidarea în interiorul circuitului de răcire. De asemenea, în antigel sunt introduşi şi solvenţi care împiedică dilatarea antigelului în caz de îngheţ. Scopul acestor solvenţi este evident. În cazul în care antigelul îngheaţă, nu se va dilata precum apa, astfel încât să nu se ajungă la spargerea radiatorului şi crăparea conductelor pe unde acesta circulă.

Tipurile de antigel care există pe piaţă

După cum fiecare şofer cu ceva experienţă ştie, există mai multe tipuri de antigel, acestea putând fi uşor deosebite pentru că au diferite culori: verde, roz, mov, galben sau albastru.

Antigelul verde conţine fosfaţi şi silicaţi ce protejează atât oţelul, cât şi aluminiul. Acest antigel se foloseşte la maşinile care au blocul-motor din oţel. Un dezavantaj la acest tip de antigel este că îşi pierde proprietăţile destul de repede, de regulă cam la un an, doi, în funcţie şi de modul în care este condusă maşina şi de numărul de kilometri parcurşi. Foarte bune sunt şi antigelurile de culoare mov sau albastru, care au, de asemenea, o bună rezistenţă în timp, oferind şi o bună protecţie anticorozivă.



Prin urmare, interesaţi-vă, dacă nu ştiţi deja, din ce este realizat motorul de la maşina personală, astfel încât să alegeţi cel mai eficient şi rezistent antigel de pe piaţă. De pildă, dacă ai motor cu bloc din oţel, este indicat să foloseşti antigel care conţine fosfaţi şi silicaţi. În schimb, dacă ai motor cu bloc din aluminiu, poţi folosi oricare altă culoare. Un singur lucru nu trebuie să faci niciodată: să nu combini antigelurile între ele.

La ce interval de timp schimbăm antigelul

Mulţi şoferi nu dau o importanţă prea mare antigelului., uleiului de servodirecţie, celui din cutia de viteze sau lichidului de frână. După cum lesne oricine îşi poate închipui, aceste lichide îşi pierd în timp proprietăţile. În cazul antigelului, aditivii pe care îi conţine încep să se evapore în timp, astfel că după un an, maxim doi de când l-aţi schimbat, este cazul să îl verificaţi. Service-urile autorizate au testere care îţi spun în câteva minute dacă antigelul şi-a păstrat proprietăţile sau nu, iar în funcţie de această analiză, puteţi continua să mergeţi cu maşina fără probleme sau îl înlocuiţi. În nici un caz soluţia nu este ignorarea problemei. Dacă alegeţi să faceţi asta, veţi scoate din buzunar mii de lei pentru a repara defecţiunile produse la motor de lipsa unui antigel de calitate.