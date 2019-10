Balta Zătun, una dintre cele mai cunoscute zone de pescuit din România, populată cu mii de kilograme de peşte

Balta Zătun a fost populată cu 3.000 de kilograme de peşte. Acţiunea a fost realizată de către Consiliul Judeţean Galaţi, prin intermediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi.

“Mi-am propus ca în fiecare an să realizăm cel puţin două acţiuni de populare a bălţii Zătun. Astfel, după ce în această primăvară am populat balta Zătun cu o tonă de crap şi peste două tone de caras, iată că astăzi am populat balta cu trei tone de crap românesc. Peştele a fost cumpărat de la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură Galaţi. Greutatea medie a crapului cu care am populat balta Zătun este de aproximativ un kilogram. Deja am demarat discuţiile pentru o nouă populare cu peşte în primăvara anului viitor”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

Crapul a fost achiziţionat la preţul de 13,08 lei per kg (TVA inclus), iar valoarea totală a investiţiei este de 39.240 de lei. Balta Zătun va fi închisă pentru pescuit până la sfârşitul lunii octombrie, deoarece specialiştii au recomandat o perioadă de adaptare a peştelui la noile condiţii de habitat. Balta Zătun are 27 de hectare de luciu de apă, iar tariful pentru o zi de pescuit este de 60 de lei. Ultima populare a bălţii Zătun a avut loc în martie 2019.