Şoferi cu probleme legale, depistaţi în zona de frontieră, în judeţul Galaţi

Poliţiştii din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Folteşti (judeţul Galaţi) au depistat, la sfârşitul săptămânii trecute, alţi doi şoferi care încălcau legea..

Primul dintre aceştia, un bărbat în vârstă de 34 de ani, a fost identificat în localitatea de frontieră Frumuşiţa, la volanul unui autoturism marca Volkswagen Golf, înmatriculat în România.

Cu ocazia efectuării controlului, conducătorul auto nu a putut prezenta permisul de conducere, fapt pentru care poliţiştii de frontieră au efectuat verificări specifice, în urma cărora au constatat că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat, ca urmare a săvârşirii unei abateri la regimul circulaţiei rutiere.

Al doilea caz a fost descoperit pe DN 26, pe raza localităţii de frontieră Măstăcani, când poliţiştii de frontieră au oprit un autoturism marca Mercedes, înmatriculat în România, condus de gălăţeanul Marius P., în vârstă de 35 de ani.

Pe timpul efectuării controlului, poliţiştii de frontieră au sesizat că bărbatul emana o puternică halenă alcoolică. Acesta a fost condus la sediul Poliţiei Oraşului Târgu Bujor pentru a fi testat alcoolscopic, rezultând o alcoolemie de 0,79 mg/l în aerul expirat. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, s-a procedat la conducerea persoanei în cauză la Spitalul orăşenesc Târgu Bujor, în vederea prelevării probelor biologice pentru stabilirea concentraţiei de alcool în sânge.

În primul caz, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată, iar în cel de-al doilea sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice sub influenţa alcoolului sau altor substanţe.