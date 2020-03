VIDEO Şoferul care a omorât luni seara un copil şi a fugit de la locul faptei este căutat şi în prezent. Poliţia a făcut publice primele imagini cu maşina dispărută

Poliţiştii au făcut publice primele imagini cu autoutilitara care a accidentat mortal un elev în vârstă de 16 ani. După accident, şoferul a părăsit locul faptei şi este căutat şi în prezent de oamenii legii. Imaginile provin de pe o cameră de supraveghere din comuna Vulturu.

"În seara de 09 martie 2020, ora 18.50, pe DN 23, în localitatea Năneşti, în zona staţiei de salvare, un minor în vârstă de 16 ani a fost lovit de o autoutilitară care a părăsit locul faptei. Urmare a leziunilor suferite minorul a decedat.

Facem un apel către toţi cetăţenii care au informaţii ce pot conduce la identificarea autorului, să apeleze numărul unic de urgenţă 112 sau cea mai apropiată unitate de poliţie. Mesajele vă rog să le trimiteţi în privat. Orice element este important pentru noi! Autoutilitara este aceasta", au precizat oamenii legii.

Băiatul de 16 ani, care a fost accidentat mortal, luni seara, de şoferul unei autoutilitare apoi a părăsit locul faptei era elev la Colegiul Valeriu Cotea din Focşani. Cristi Căldărescu era cu bicicleta în momentul tragediei şi avea o mulţime de prieteni, care îl plâng acum.

"Cuvintele nu m ai au nici un rost în faţa lui Dumnezeu. Cristi Caldarescu unul dintre acei prietenii care s-au dovedit fi fraţi, pe parcurs. Nu credeam vreodată ca grupul nostru se v-a destrama odată, iar uite, încet, cu încet, s-a destrămat, dar niciodată nu am crezut că v-a fi aşa o tragedie, ca unul dintre acei puţini oameni, buni şi cu suflet frumos din viaţa mea, s-a dus! Drum lin spre ceruri Suflet nevinovat!"

"Am aflat cu tristeţe fără margini de plecarea ta. De azi înainte nu te vom mai căuta la telefon sau acasă. De azi înainte te vom căuta doar în inimile noastre, singurul loc de unde tu nu vei mai pleca niciodată... Te vom iubi mereu, suflet bun! Nu te voi uita niciodată! Nu voi uita niciodată clipele petrecute cu tine.. momentele alea când eram mici şi făceam numai prostii, ne certa mamaia şi noi râdeam. Odihneşte-te în pace, puiule!"

"Prieten drag.. .nu îmi pot reveni... Nu se poate!!! Ne cunoaştem din clasa 1, apoi când am văzut în clasa 9 a că iar sunt în clasă cu tine, m-am bucurat că cunosc pe cineva în liceu.. am stat împreună 2 ani, am umblat mai tot timpul împreună, eram nedespărţiţi! Am avut multe întâmplări haioase împreună şi nu cred că voi mai putea să ţin la cineva cum am ţinut la tine.. ne mai certam din nimicuri, dar tot ne împăcam imediat şi după iar ne certam.. vei rămâne mereu în sufletul meu ca o persoană loială, amuzantă, bună la suflet, nici în momentul de faţă nu îmi vine să cred cele auzite şi tot nu cred că este adevărat! Dumnezeu să te odihnească prieten drag! Îţi voi păstra mereu un loc în sufletul", sunt doar câteva dintre mesajele postate pe pagina de Facebook a adolescentului.