Unde vrea un fost primar din Vrancea să-i angajeze pe brutarii din Sri Lanka: „Administrez peste 20 de hectare de vie şi am nevoie de muncitori“

Continuă să vină reacţii din ţară în cazul celor doi brutari din Sri Lanka, respinşi de comunitatea maghiară din localitatea Ditrău, judeţul Harghita.

Astfel, după ce omul de afaceri Ştefan Mandachi, cunoscut pentru construirea primului metru de autostradă în Moldova, le-a făcut o ofertă de muncă celor doi muncitori, o altă ofertă a venit din partea unui fost primar din Vrancea.

Acesta este Valerică Zamfirescu, care a condus timp de două decenii comunitatea din Slobozia Bradului, comună cu populaţie preponderent romă. Fostul edil vrea să-i recalifice pe cei doi şi să le ofere şansa de a lucra în domeniul viticol.

"Administrez peste 20 de hectare de vie şi am nevoie de muncitori. Îi voi angaja cu forme legale şi o să-i recalific profesional, dacă vor dori. În viticultură, foarte greu se găseşte forţă de muncă. Deşi Slobozia Bradului are cea mai mare comunitate de romi din judeţ, oamenii noştri nu sunt rasişti. Toţi muncesc şi în ultimii ani nu am avut nici un fel de incidente, de aceea cred că se vor integra foarte bine. Sper ca mesajul meu să ajungă la ei", ne-a declarat Valerică Zamfirescu.

Între timp, instituţiile statului au anunţat controale, pentru a clarifica problemele legale, la brutăria unde sunt angajaţi cei doi muncitori din Sri Lanka. Vorbim despre Ministerul Muncii, Poliţia Harghita, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.