Subprefectul Radu Ţigănuş vrea să fie preşedinte al USR PLUS Focşani, iar Mihăiţă Lepădatu candidează pentru reconfirmare la organizaţia judeţeană

A început disputa pentru putere în USR PLUS Vrancea, după ce în următoarele două săptămâni vor avea loc alegeri interne pentru funcţiile de preşedinte în filialele locale.

Primele confruntări politice vor avea loc sâmbătă, 12 iunie, la organizaţia Focşani, acolo unde singurul care şi-a anunţat candidatura până în prezent este subprefectul Radu Ţigănuş, preşedintele PLUS Focşani.

Cel mai probabil, acesta o va avea contracandidată pe actuala preşedintă a filialei, Corina Atanasiu, secretar de stat la Fonduri Europene.

„Împreună cu colegii mei putem schimba în bine oraşul Focşani, oraşul în care trăim. O fac fiind convins ca USR PLUS va avea rezultate bune în viitor, la următoarele alegeri. Îmi anunţ candidatura pentru funcţia de preşedinte al Filialei USR PLUS Focşani, întrucât mi-am propus ca din poziţia de lider să fiu un om al dialogului, un om de echipă şi un factor de stabilitate. Mi-am clădit întreaga carieră profesională pe muncă şi seriozitate şi asta intenţionez să fac şi din postura de om politic. Cred cu tărie că rezolvarea divergenţelor apărute în trecut între USR şi PLUS Vrancea este să admitem că în momentul de faţă suntem un singur partid, o singură echipă. Tocmai de aceea, împreună cu colegul meu, copreşedintele USRPLUS Vrancea Mihăiţă Lepădatu, am hotărât să candidăm în echipă, astfel încât membrii USR dar şi membrii PLUS să se simtă reprezentaţi la nivelul conducerii partidului”, a spus Radu Ţigănuş în cadrul unei conferinţe de presă.

Cu aceeaşi ocazie şi-a anunţat candidatura la funcţia de preşedinte al USR PLUS Vrancea actualul preşedinte al filialei, Mihăiţă Lepădatu, consilier judeţean, care îl va avea contracandidat direct pe Liviu Mălureanu, preşedinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

„Împreună suntem conştienţi că vom reuşi, spre o normalitate şi spre o eficienţă mai ridicată. Cele două partide au fuzionat şi ne dorim să nu mai fim două echipe, ci să creăm unitate şi omogenitate. Numai aşa putem obţine rezultate mult mai bune în competiţiile electorale viitoare. Au fost tensiuni, am învăţat din ele şi încercăm să facem această echipă cu resursele pe care le avem în partid, să creăm o echipă competentă care să lupte pentru principiile şi idealurile partidului nostru”, a spus şi Mihăiţă Lepădatu, preşedinte USR PLUS Vrancea.

Alegerile la organizaţia judeţeană vor avea loc pe 26 iunie.

Vă mai recomandăm:

Evaluatorul Radu Ţigănuş, validat în funcţia de subprefect de Vrancea din partea USR-PLUS

Candidaţii USR PLUS la Primăria şi Consiliul Local Focşani, anunţaţi. „Electoratul nostru este foarte sensibil la calitatea umană cu care ne asociem”