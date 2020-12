Site-ul focsaniulvechi.ro, cu fotografii din "oraşul pierdut", relansat de pasionatul colecţionar Sorin Tudose

Primul site cu fotografii vechi din Focşani, lansat în urmă cu zece ani de jurnalistul Sorin Tudose, dar aflat o perioadă în conservare, a fost relansat de curând de administratorul său, într-o formă mai atractivă şi mai uşor de vizionat.

Sorin a fost multă vreme jurnalist în Focşani şi este un pasionat al istoriei în imagini a vechiului oraş Focşani, pe care a reconstituit-o cu ajutorul fotografiilor obţinute din arhive, de la focşănenii care au trăit în vechiul oraş sau prin achiziţii de fotografii din târgurile de profil. Despre aceest lucru vorbeşte în descrierea proiectului unic.

"Undeva la finele lui 2010, începutul anului 2011, aveam primul contact cu Focşanii de altădată. Începeam să (re)descopăr o lume dispărută, un oraş pe care regimul comunist, dar şi administraţiile postdecembriste l-au văduvit de nenumărate clădiri de valoare istorico-arhitecturală. Câteva imagini de epocă mi-au stârnit interesul, astfel încât am încercat să descopăr, la rândul meu, alte imagini vechi. Ceea ce a pornit ca o curiozitate, ca o mică pasiune, s-a transformat într-un proiect în toată regula. În acelaşi timp, un alt focşănean, Petru Mincu, avea aceeaşi pasiune pentru Focşanii de altădată şi, invariabil, drumurile noastre s-au intersectat. El a fost principalul meu colaborator ani la rând. Cum Focşaniul vechi era aproape necunoscut dpdv vizual la acea dată, am încercat cu toată pasiunea şi pricepere mea să îl scot la lumină. Am fost pe la mai toate instituţiile judeţene, prin anticariate, târguri de vechituri, am cercetat cele mai obscure site-uri, am tradus din rusă, germană, franceză, cehă în română pentru a putea găsi şi intra în posesia mărturiilor vizuale ale Focşanilor.

Petrică Soare, un focşănean născut în 1929, un alt colaborator al meu, a fost cel care mi-a dat informaţii despre vechi familii de focşăneni. Am reuşit astfel să intru în posesia unor fotografii care altfel ar fi rămas uitate prin sertare şi într-un final pierdute. De asemenea, cimitirele urbei au fost o altă sursă de informare, în ele găsind portrete ale unor oameni de vază în Focşanii de altădată. Pe 22 decembrie 2011 lansam oficial proiectul www.focsaniulvechi.ro cu un articol de primă pagină în Ziarul de Vrancea. De altfel, ziarist fiind la ziarul menţionat, am scris câteva zeci de articole despre Focşani şi focşănenii de altădată. Fără să realizez, salvam o lume de la uitare. Descopeream frumoase chipuri de negustori, imagini cu case dispărute, cu vechea Grădină Publică ori cu emblematica Stradă Mare a Unirii. De asemenea, aveam să aflu că oraşul natal a fost sub ocupaţie germană în Primul Război Mondial, dar şi că nemţii au făcut sute de fotografii cu “Oraşul de pe Milcov”. Tocmai din acest motiv veţi găsi pe site nenumărate imagini din anii 1917-1918, realizate de armata germană. Mai aveam să descopăr că primele fotografii făcute în Focşani datează chiar din anii 1860, iar că primul nostru fotograf se numea F. X. Zeitheim, austriac de origine. Tot originiar din actuala Austrie era şi F. X. Koroschetz, pe care eu îl consider cel mai valoros fotograf al nostru. Spre deosebire de Zeitheim care a fost, poate, cel mai bun portretist, Koroschetz a ieşit cu aparatul de fotografiat peste tot. A pozat oameni simpli, personalităţi, clădiri particulare, edificii publice. Era fotograful principal la evenimente, plătit ca atare de Primăria Focşani. Un artist în toată puterea cuvântului.

Undeva în 2013, după mai bine de doi ani de cercetări asidue, strânsesem sub umbrela focsaniulvechi.ro sute de imagini din varii colecţii, arhive publice ori arhive de familie. Creasem şi o pagină de faceebook dedicată proiectului, aveam siteul, iar ocazional scriam articole dedicate în ZdV. Cu toate acestea ceva lipsea. Un album tipărit care să adune între coperţile lui cele mai bune, mai valoroase, frumoase, inedite imagini cu oraşul de dinainte perioadei comuniste. Aş fi putut scoate albumul în 2013-2014, cu baza de informaţii vizuale adunată până la acel moment, oricum era mult mai mult decât orice se tipărise înainte. Totuşi, am considerat că pentru a da strălucire oraşului natal, e bine să mai aştept ceva timp. Poate mai apar imagini valoroase. Aşteptarea s-a dovedit mai mult decât inspirată, în următorul an adăugând proiectului circa 60 de imagini, una mai frumoasă ca alta. Mulţumit în sfârşit de materialul strâns, am început să îmi imaginez cum ar trebui să arate albumul, cu ce editură ar trebui să lucrez la el, etc. În vara lui 2015, de zilele oraşului Focşani, am ajuns la apogeul pasiunii mele. Am reuşit să lansez albumul Focşanii de altădată – O istorie ilustrată (1899-1941), una dintre cele mai bune cărţi de profil din ţară.



De-a lungul anilor am identificat şi prezentat pe site/fb peste 90% din cărţile poştale româneşti făcute până la venirea comunismului. În acest caz, un oraş de dimensiunea Focşaniului nu mai poate oferi cine ştie ce surprize vizuale. Totuşi, urbea noastră e un caz aparte. Pare greu de crezut, dar germanii au făcut în 2 ani de ocupaţie mai multe cărţi poştale decât au făcut toţi editorii români la un loc în circa jumătate de veac de carte poştală românească. Chiar dacă am descoperit peste 100 de imagini făcute de nemţi, estimez că mai sunt alte câteva sute de descoperit. Iar fără pozele făcute de armata germană cunoştinţele noastre despre vechiul Focşani ar fi fost cu mult mai sărace. De asemenea, mai sunt şi pozele de familie care continuă să apară, dar şi arhive care încă nu au fost verificate. Cert este că încă mai sunt imagini de descoperit, iar eu încă mai am această bucurie de a scoate la lumină un oraş pierdut. În final ţin să le mulţumesc tuturor care au contribuit la acest proiect într-un fel sau altul. Petru Mincu pentru informaţii scrise şi vizuale, Valentin Alin Copaciu, Gabriel Nicolae, Olga Blănaru, Petrică Soare, Florin Dârdală, Dan Nichita, Oriana Costandache, Profesor Silviu Cristescu, Lucreţiu Tudoroiu, George Lăcătuşu, Gheorghe Panait, Silvia Vrînceanu-Nichita, Marius Ionescu, Cătălin Pavel, Lucia Mocanu. Le mulţumesc şi celor care au contribuit şi vor contribui cu donaţii pentru ca acest proiect să meargă mai departe şi să se poată autosusţine", scrie Sorin Tudose.

