Primarul Focşaniului, atac la colegii din PSD. Edilul se plânge la Bucureşti de blaturi PNL-PSD

Luni, 10 mai, va avea loc cea de-a treia şedinţă a Consiliului Local Focşani, pentru aprobarea bugetului municipiului pe anul 2021, după ce două şedinţe cu aceeaşi temă principală s-au încheiat înainte de a se supune votului proiectul de buget.

Strategic, cu două zile înainte, primarul Focşaniului, Cristi Valentin Misăilă, a trimis pe 8 mai o scrisoare deschisă liderului liberal Ludovic Orban, preşedintelui USR Dan Barna, liderului PLUS, Dacian Cioloş, preşedintelui PSD Marcel Ciolacu şi premierului Florin Cîţu, solicitându-le să intervină şi la Focşani, unde lucrurile par a fi blocate la nivel local de disputele politice de care însuşi primarul nu este străin şi pe care le-a şi provocat de multe ori.

„Din păcate, avem consilieri locali care nu au înțeles că s-a terminat campania electorală şi care, prin acţiunile lor politice, afectează derularea unor proiecte pentru binele focșănenilor. Pentru că nu au reuşit să înţeleagă care le sunt competenţele şi atribuţiile aşa cum sunt stabilite de lege, în spatele unor lozinci electorale de campanie, consilierii locali PNL și USR din Consiliul Local Focșani nu fac altceva decât să își bată joc de proiectele Primăriei Municipiului Focșani (reabilitarea unităţilor de învăţământ, parcuri, locuri de joacă, reabilitarea străzilor, iluminatul public etc), ai căror beneficiari direcţi sunt cetăţenii. Pe de altă parte, ceea ce refuză să înţeleagă consilierii locali din alianţa PNL-USR PLUS este că Primarul, în calitate de autoritate administrativă autonomă, aleasă direct de cetăţeni, are o serie de atribuţii şi obligaţii legale care nu pot fi preluate în numele unei majorităţi constituite politic în consiliul local. Rolul constituţional şi administrativ al Primarului nu poate fi substituit decât în condiţiile legii, iar prerogativele acestuia nu pot fi exercitate nelegal de consiliul local, fie că acest lucru place sau nu”, arată primarul Misăilă în scrisoarea deschisă.

Cum alegerile interne bat şi la uşa partidului din care face parte, edilul social-democrat din Focşani încearcă să-şi maximizeze şansele unei eventuale candidaturi şi loveşte în conducerea locală actuală a PSD, partid sub sigla căruia a obţinut în toamnă al doilea mandat de primar.

Este cunoscut conflictul său cu actualul preşedinte interimar al PSD Vrancea, deputatul Nicuşor Halici, pe care îl acuză de blat cu PNL la Vrancea, dar în scrisoarea deschisă către autorităţile de la Bucureşti îl consideră responsabil de cele ce se întâmplă acum şi pe mentorul şi descoperitorul său politic, Marian Oprişan, „megaloman şi frustrat”, în opinia lui Misăilă, alături de alţi lideri PNL.

„PSD Vrancea și-a negociat interesele la Consiliul Județean Vrancea unde conducerea judeţeană a partidului a reuşit să îşi asigure avantaje de ordin personal lăsând Municipiul Focșani fără niciun fel de sprijin, la cheremul unor politicieni inconştienţi şi fără scrupule, manipulaţi pe baza orgoliului personal de deputatul megaloman care îi conduce (n.red. Nicuşor Halici). Practic, în loc să reprezinte interesele legitime ale focșănenilor și să se gândească la dezvoltarea Municipiului Focșani, mai marii politicii din Vrancea, de toate orientările, nu fac altceva decât să apere interese personale și de grup! Adică să negocieze numai atât cât să îşi impună lipitorii de afișe în tot felul de funcţii, poziţii și în Consiliile de Administrație. Fac acest lucru exclusiv pe criteriul servilismului politic, fără a se avea în vedere vreo competenţă profesională! Aceasta este răzbunarea frustraţilor pierzători din alegerile locale din Vrancea pe focșănenii care nu le-au acordat voturile pentru a-şi satisface megalomania! Unul la Consiliul Județean (n.a. Marian Oprişan) și unul la Primăria Municipiului Focșani (n.red. Ion Ştefan). Din aceste motive vă scriu domniilor voastre aceste rânduri pentru că este cazul ca toate partidele politice să aibă discuții serioase la nivel național și să înțeleagă că nicio comunitate nu trebuie sacrificată din cauza unor înțelegeri şi interese locale obscure. Focșănenii sunt victime colaterale ale blatului făcut de conducerile PSD şi PNL, aşa cum în fiecare din localitățile afectate de neînțelegerile din consiliile locale există o astfel de înțelegere transpartinică făcută pe spatele a zeci de mii de oameni păcăliţi în campaniile electorale mincinoase, care odată ce şi-au exprimat votul aducător de funcţii publice sunt lăsaţi să dea cu mașinile în gropi și să stea în praf din cauză că nu se aprobă bugetele locale”, mai transmite în scrisoarea deschisă primarul Cristi Misăilă, care cere în final liderilor pomeniţi în epistolă ajutor pentru spargerea înţelegerilor transpartinice locale şi ajutor pentru implementarea proiectelor locale.

