Rata anuală a inflației a coborât la 5,9% în luna aprilie: Serviciile poștale, în topul scumpirilor

Rata anuală a inflaţiei a coborât în luna aprilie 2024 la 5,9%, de la 6,61% în martie, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 2,07%, cele nealimentare cu 7,17%, iar serviciile cu 10,05%, potrivit datelor publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

„Indicele preţurilor de consum în luna aprilie 2024 comparativ cu luna martie 2024 a fost 100,08%. Rata inflaţiei de la începutul anului (aprilie 2024 comparativ cu decembrie 2023) a fost 2,4%. Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2024 comparativ cu luna aprilie 2023 a fost 5,9%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (mai 2023 - aprilie 2024) faţă de precedentele 12 luni (mai 2022 - aprilie 2023) a fost 8,1%”, se arată în comunicatul INS.

Conform sursei citate, indicele armonizat al preţurilor de consum în luna aprilie 2024 comparativ cu luna martie 2024 a fost 100,36%. Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2024 comparativ cu luna aprilie 2023 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 6,3%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (mai 2023 - aprilie 2024) faţă de precedentele 12 luni (mai 2022 - aprilie 2023) determinată pe baza IAPC a fost 8,0%.

„Este una dintre promisiunile cele mai importante făcute românilor pe care o îndeplinim! Datele oficiale arată clar că acolo unde am intervenit prin plafonare, adică la alimentele de bază, energie și gaze, se înregistrează cele mai mari scăderi. Asta demonstrează că am acționat corect și vom continua pe această direcție ca să ducem inflația sub 5% până la finalul anului, așa cum ne-am propus”, a declarat premierul Marcel Ciolacu în cadrul unei postări pe pagina sa sa de Facebook.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în scădere, la 4,7%, prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an, de la 4,8% în noiembrie, şi anticipează că aceasta va ajunge la 3,5% la sfârşitul lui 2025, potrivit datelor prezentate în februarie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

„Ce arată prognoza? Că rata anuală a inflaţiei se va menţine pe o traiectorie generală de scădere, cu această întrerupere temporară în ianuarie anul curent, însă ritmul dezinflaţiei este anticipat să încetinească semnificativ pe parcursul anului următor şi o să mai explicăm de ce acest lucru. Avem, se observă, datele sunt trimestriale şi în consecinţă creşterea inflaţiei de la începutul anului 2024 nu este atât de pronunţată, pentru că se referă şi la februarie şi martie şi deci creşterea din ianuarie va fi diminuată, categoric. Dar apoi traiectoria este categoric în jos, nu diferă foarte mult, pe datele noastre sunt 1 - 2 puncte procentuale faţă de traiectoria anterioară. Ea a fost revizuită descendent pe parcursul anului 2024 şi revenirea în intervalul ţintei, la limita superioară, este prognozată pentru 2025”, a spus Mugur Isărescu, la prezentarea Raportului trimestrial asupra inflaţiei.

Conform unui comunicat al BNR, transmis marţi după şedinţa de politică monetară, rata anuală a inflaţiei este aşteptată să se situeze în decembrie 2024 peste valoarea previzionată anterior şi să coboare doar marginal în interiorul intervalului ţintei la finele orizontului prognozei (martie 2026), conform Băncii Naţionale a României.

Serviciile poștale, detergenții și medicamentele, în topul scumpirilor

În aprilie 2024, preţul serviciilor poştale a urcat cu 26,25%, comparativ cu aprilie 2023, cel al detergenţilor cu 25,64%, iar cel al medicamentelor cu 23,86%.

În ceea ce priveşte mărfurile alimentare, acestea s-au scumpit, în medie, cu 2,07% comparativ cu aprilie 2023. Cele mai mari creşteri de preţuri s-au înregistrat la conservele din fructe (10,78%), alte produse alimentare (9,64%) şi carne de bovine (9,25%).

Ieftiniri au fost consemnate la făină (-30,34%), produse de morărit (-29,29%) şi la mălai (-27,99%).

Faţă de luna martie 2024, cel mai mult s-au scumpit margarina (4,27%), cartofii (2,49%) şi citricele şi alte fructe meridionale (1,97%).

Pe de altă parte, mălaiul a fost mai ieftin cu 1,41%, în aprilie 2024 faţă de luna anterioară, ouăle cu 1,06% şi untul cu 0,9%.

La capitolul mărfuri nealimentare, în aprilie 2024, faţă de aprilie 2023, cel mai mult s-au scumpit detergenţii, cu 25,64%, medicamentele, cu 23,86%, şi articolele medicale 20,68%. În schimb, gazele au costat cu 10,79% mai puţin, energia electrică s-a ieftinit cu 3,08%, iar energia termică a consemnat o scădere a preţului de 0,9%.

Faţă de luna precedentă, în aprilie 2024, energia termică a costat mai mult cu 4,20%, tutunul şi ţigările au consemnat un plus de 2,28%, iar detergenţii au fost mai scumpi cu 2,04%. Potrivit INS, la această categorie ieftiniri s-au înregistrat la gaze, 10,79% şi la energia electrică, de 4,15%.

În ceea ce priveşte serviciile, în ultimul an cel mai mult au crescut tarifele pentru serviciile poştale cu 26,25%, apă, canal şi salubritate - plus 16,49%, şi serviciile de îngrijire medicală, cu 13,67%. La această categorie nu s-au înregistrat ieftiniri.