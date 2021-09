Primăria Focşani, în colaps financiar. Câţi bani îi trebuie pentru a supravieţui până la sfârşitul lui 2021

Primarul municipiului Focşani anunţă apocalipsa pentru instituţia pe care o conduce, care va avea dificultăţi de supravieţuire în ultimul trimestru din acest an.

Edilul spune că prin modificările legislative din ultima perioadă, în special actualizarea contractelor cu constructorii şi ordonanţa cu privire la modificarea preţului la gigacalorie a rezultat o creştere substanţială a subvenţiei pe care trebuie să o suporte bugetul local, în condiţiile în care nu se ştie cum se va aplica legea privind consumatorul vulnerabil.

În plus, edilul spune că drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap şi îndemnizaţiile persoanelor cu handicap, care erau asigurate de la bugetul de stat în proprţie de 90%, au fost finanţate în realitate doar cu 79%, diferenţa urmând să o suporte tot bugetul local.

„În total, din calculele făcute de colegii mei pentru toată partea de funcţionare, am avea nevoie de un buget de 19,87 milioane de lei. Din actualizarea a tot ce înseamnă contracte cu constructorii, am avea nevoie de aproximativ 12,194 milioane de lei. Deci ceea ce înseamnă undeva la 32 milioane de lei. Şi în plus, solicitarea venită de la Clubului Sportiv Municipal (CSM) Focşani 2007 de cel puţin încă 2 milioane de lei. Pentru a se putea asigura o funcţionare cât de cât, să spunem aşa, la limita de subzistenţă, deci ar însemna o sarcină bugetară în acest moment pentru municipiul Focşani de 34 milioane de lei. În contextul în cate, atenţie, în fondul de rezervă mai avem doar 6,194 milioane de lei”, spune primarul Cristi Misăilă.

Edilul a precizat că nu are aşteptări să primească bani de la bugetul de stat, în contextul în care la rectificarea bugetară judeţul vrancea a primit doar 6 milioane de lei, bani care trebuie împărţiţi la 73 de unităţi administrativ teritoriale.

