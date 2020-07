Pianistul Ştefan Doniga, poveste impresionantă despre bunica sa şi filantropul care a construit două bijuterii arhitectonice culturale la Focşani

Pe 6 iulie, la Focşani, a fost lansat unul dintre cele mai frumoase proiecte culturale româneşti din ultima perioadă, care se desfăşoară pe tot parcursul verii în mai multe oraşe din ţară. Este vorba despre turneul naţional "Redescoperă România", eveniment propus de violonista Diana Jipa şi pianistul Ştefan Doniga, doi dintre cei mai valoroşi artişti români ai tinerei generaţii.

Cei doi promova muzica românească, dar şi obiective de importanţă naţională din ţara noastră.

“Începem cea mai frumoasă călătorie pe care am făcut-o până acum: oameni de care poate că nu ai auzit, dar care ţin cu adevărat în viaţă ce avem noi, românii, mai frumos, ne vor primi şi ne vor arăta cum numai ei ştiu să o facă, locuri de care te vei îndrăgosti. Şi vom cânta, în fiecare oraş, muzeu, cetate sau grădină în care ne vom opri, muzica pe care o vom simţi potrivită şi ne vom bucura de natură şi de vară. Şi încă un prieten drag va fi lângă noi: fiecare întâlnire a noastră se va încheia cu câte un episod Wild Carpathia prin care iremediabilul îndrăgostit de România Charlie Ottley ne va da nenumărate alte motive să iubim ţara asta”, au menţionat artiştii despre proiect.

Aşa cum am menţionat, lansarea proiectului a avut loc la Focşani, iar pianistul Ştefan Doniga, originar din judeţul Galaţi, a povestit invitaţilor prezenţi la simpozionul dedicat Zilelor Focşaniului, în rândul cărora s-a aflat şi preşedintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, despre cum l-a cunoscut bunica lui pe filantropul Gh. Pastia, care a construit din banii săi Teatrul şi Ateneul care-i poartă numele în Focşani.

“Filmând la Focşani aceste imagini, am vrut să le prezint celui mai aspru critic din viaţa mea, şi anume mamei mele. Familia mamei mamei mele este din Slobozia Ciorăşti, la câţiva kilometri de Focşani. Bunica mea a făcut şcoala de menaj în Focşani. I-am arătat mamei imaginile filmate la Teatrul Pastia şi la Ateneul Pastia şi a văzut din comentariile interlocutorilor noştri acea poveste prin care Pastia muşca de două ori dintr-o măslină ca să economisească bani să poată termina aceste lucrări şi îmi spune mama:<< tu ştii că mie mi-a spus mama că atunci când se ducea la şcoala de menaj trecea prin faţa a ceea ce însemna Ateneul, abia se ridicau zidurile şi îl vedea pe Pastia stând pe o bancă şi mâncând măsline dintr-o pungă?>> Şi că odată s-a aşezat acolo, pentru că după 1927, când a început construcţia Ateneului, lucrările s-au oprit, pentru că el a fost lăsat realmente singur. Banii lui s-au terminat şi a fost lăsat singur, sărac, să se uite la o grămadă de pietre care nu se mai ridicau. Şi stătea pe bancă, acolo, dându-şi toată viaţa şi toată averea pentru binele şi pentru cultura semenilor lui şi mânca măsline. Şi s-a aşezat bunică-mea lângă el, pe bancă, şi Pastia i-a întins punga de hârtie cu măsline şi au mâncat de acolo. Credeţi că ceea am discutat eu cu distinşii mei interlocutori din film m-a impresionat aşa de mult ca această poveste? Am fost impresionat şi de faptul că persoana care mi-a dat mie o copilărie întreagă lapte cu biscuiţi a mâncat acea măslină proverbială din punga lui Pastia. Abia atunci când am aflat informaţiile acestea au avut efect asupra mea şi abia atunci mi-am dat seamă că toată viaţa, dacă voi avea posibilitatea, voi vorbi despre acest om, tuturor, cu cel mai mare patos pe care pot să-l fac”, a mărturist pianistul Ştefan Doniga.

Până pe 31 august, Ştefan Doniga şi Diana Jipa vor mai ajunge graţie turneului "Redescoperă România" la Teatrul “Maria Filotti” din Brăila, la Mănăstirea Măxineni, la Castrul Roman de la Porolissum, Grădina Botanică din Jibou, Clădirea Transilvania din Zalău, Casa Memorială “Iuliu Maniu” de la Bădăcin şi în judeţul Braşov.

Vă mai recomandăm:

Pianistul Ştefan Doniga, despre prezenţa legendei jazz-ului mondial Arturo Sandoval la Bucureşti

Proiectul muzical „Toţi K1 - Împreună Învingem Mereu”, lansat de 1 mai