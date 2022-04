Miei mai graşi, bani mai mulţi pentru fermieri. „Nu ne aşteptam, dar şi scumpirile s-au ţinut lanţ”

Crescătorii de oi din Vrancea au avut cel mai bun an din ultimul deceniu în valorificarea mieilor. Nu a fost o iarnă grea, iar mieii fătaţi la începutul acestui an au ajuns să depăşească şi 35 de kilograme în viu, ceea ce pentru fermieri a însemnat un ban în plus.

Este drept, a contat foarte mult şi rasa foarte bună de ovine, dar şi hrana cu furaje de calitate superioară. În Vrancea, peste 70.000 de miei au luat calea fermelor de stabulaţie de la Constanţa şi Tulcea. Aici mieii urmează să stea în carantină pentru 30 de zile, timp în care vor mai lua în greutate şi ulterior vor lua calea exportului, în ţările arabe.

Dacă anul trecut preţul cu care s-a vândut mielul în viu a fost de 10-11 lei/kg, anul acesta, preţul aproape s-a dublat. Cumpărătorii au oferit până la 20 de lei/kg de miel în viu, iar cei care au avut miei graşi, de peste 35 de kilograme, au obţinut chiar şi doi lei în plus la vânzare.

„A fost un preţ la care, sincer, nu m-am aşteptat. Am vândut 100 de capete cu 20 de lei/kg de miel în viu şi sunt mulţumit, mai ales că am primit banii pe loc, Am oprit şi 20 de mieluţe şi berbecuţi pentru sacrificare, să-i vând pe piaţă, dar nu ştiu să vă spun acum cu ce preţ”, ne spune Stelian Nedelcu, crescător din comuna Vidra.

Preţul bun de vânzare este pus de şefii crescătorilor pe seama scumpirilor galopante din ultima perioadă. „Nu ne aşteptam la preţul ăsta care se practică astăzi dar, având în vedere scumpirile din ultima perioadă, la cereale, motorină, curent electric, preţul este foarte bun. Dar să ştiţi că şi creşterile de preţuri au fost pe măsură”, spune Ion Avram, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Ovine şi Caprine din Vrancea.

Vrâncenii vor cumpăra carnea de miel cu 35-45 de lei/kg

În ce priveşte preţul cărnii de miel la comercializarea în magazine şi în pieţele agroalimentare, aici situaţia diferă. Dacă în marile lanţuri de magazine kilogramul de carne de miel se vinde cu 50 de lei, este de aşteptat ca fermierii care vor veni cu miei de paşte pe piaţă să mai scadă din preţ. Se apreciază că în această săptămână mieii se vor vinde cu preţuri cuprinse între 35 de lei şi 45 de lei/kg.

Inspectorii Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Vrancea spun că sacrificarea mieilor se realizează în unităţi de abatorizare autorizate sanitar-veterinar, carnea rezultată în urma tăierii fiind destinată direct consumatorului final. Este interzisă vânzarea acesteia prin unităţile de comercializare cu amănuntul.

„Marcarea cărnii de miel, rezultată în urma sacrificărilor în spaţiile amenajate temporar, se realizează cu o marcă de sănătate specială de formă rotundă cu diametrul de 3,5 centimetri, în interiorul căreia este înscris indicativul judeţului, urmat de codul numeric acordat de DSVSA Vrancea”, potrivit inspectorilor sanitar veterinari.

