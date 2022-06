Jandarmul Florin Sima din Vrancea, ghid turistic în weekend. „Vreau să fac ceva pentru comunitatea locală“

Absolvent de liceu pedagogic şi de şcoală militară, jandarmul Florin Daniel Sima, în vârstă de 41 de ani, este pasionat de istorie şi probabil că astăzi ar fi fost profesor la această disciplină dacă nu ar fi ales cariera militară.

Mereu cu rucsacul în spate, Florin împărtăşeşte celor care aleg să-l urmeze din cunoştinţele lui de ghid turistic şi istorie locală.

"Scopul meu este să împărtăşesc din cunoştinţele mele şi să îi ajut şi pe alţii să regăsească natura, să găsească un pic din istoria locală, poveştile îmbinate poate cu un pic de mişcare.

Am făcut parte dintr-un ONG local vreo opt ani şi cred că de acolo am pornit pe acest drum, de a împărtăşi celorlalţi din pasiunile şi cunoştinţele mele.

Voiam să fac ceva pentru comunitatea locală. Pentru că e uşor să critici, dar e mai greu să construieşti ceva.

M-am asociat cu oameni care fac câte ceva în comunitate, am participat la campanii de ajutorare a oamenilor în dificultate din satele de munte, am fost trainer pentru copii în cadrul Organizaţiei Civice Vrancea, unde am propus un ghid pentru deplasarea pe munte.

Am făcut şi un club de istorie locală. Timp de două luni de zile, în fiecare duminică am vizitat diverse locuri cu istorie din Vrancea, fie că vorbim despre biserici, conace, mausolee, zone de război. Se adresa în general adolescenţilor, dar şi adulţilor interesaţi să îşi cunoască oraşul şi judeţul. La final, am făcut o expoziţie de fotografii realizate în timpul excursiilor noastre, care au fost expuse la Muzeul Unirii.

Anul trecut, de Zilele municipiului Focşani, am fost abordat de cei de la Primărie, de la Centrul de Informare Turistică, să fac mai multe tururi ghidate ale oraşului. Oamenii au fost deosebit de încântaţi de aceste tururi, pentru că nu erau învăţaţi cu astfel de evenimente, nu aveau astfel de alternative", povesteşte Florin.

El are şi o pagină pe Facebook, Ghid turistic în Vrancea, unde promovează judeţul, iar oamenii interacţionează pe subiectele de interes.

Tânărul lucrează şi la un proiect personal, întrerupt în prezent din cauza războiului. Vrea să ajungă în Rusia, pe urmele bunicului său, erou decorat în Al Doilea Război Mondial.

"Ideea s-a conturat mai bine după ce am găsit jurnalul bunicului. Au apărut tot felul de fapte, întâmplări prin care a trecut bunicul în timp ce se afla pe front, aşa că am aprofundat subiectul.

Am descoperit în paginile jurnalului foarte mulţi combatanţi, camarazi de arme, vrânceni, dintre care unii au căzut în prizonierat, alţii nu s-au mai întors de acolo sau au avut de suferit.

Anul trecut am primit fotografii cu un jurnal al bunicului unui tânăr care trăieşte în Statele Unite, care a luptat cam în aceeaşi perioadă cu bunicul meu. Poveşti asemănătoare chiar.

De asemenea, foarte mulţi oameni mi-au povestit despre părinţii, bunicii lor care au luptat şi care poate nu au scris jurnale, memorii, sau poate că acestea s-au pierdut. Ideea e că au fost acolo şi poate ar fi fost mândri să spună că şi-au servit patria şi regele.

Şi m-am gândit să îmbin cele două chestii - dorinţa unei expediţii şi aceea de a aduce un omagiu bunicului meu şi camarazilor de arme", mai spune Florin Sima.

