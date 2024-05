Aproximativ 6.200 de persoane au demonstrate la Berlin pentru palestinieni de Ziua Nakba

Un număr de aproximatv 6.200 de persoane s-au adunat sâmbătă la Berlin pentru a-şi arăta sprijinul faţă de palestinieni şi a marca Ziua Nakba (Ziua catastrofei), a transmis poliţia germană, potrivit DPA, scrie AGERPRES.

Palestinienii comemorează anual la 15 mai Ziua Nakba (Ziua Catastrofei), când, acum 76 de ani, peste 760.000 dintre aceștia au plecat în exod sau au fost expulzaţi în timpul războiului din 1948 care a condus la crearea statului Israel.

Iniţial erau aşteptate circa 2.000 de persoane pentru a comemora Nakba.

Autorităţile germane au desfăşurat aproximativ 500 de poliţişti, care i-au chemat pe demonstranţi la calm. Cu toate acestea, poliţiştii au întrerupt marşul de câteva ori după ce unele persoane au aprins şi au aruncat petarde spre ei.

Participanţii au dorit să se deplaseze din cartierul Kreuzberg spre sediul primăriei din Alexanderplatz, într-un marş organizat sub sloganul „Palestine will be free”.

Traseul inițial urma să ducă spre Poarta Brandenburg, dar a fost schimbat în ultimul moment, a spus poliţia.

Mulţi demonstranţi aveau steaguri palestiniene, alţii țineau umbrele în forma unui pepene, un simbol al sprijinului pentru Palestina, în culorile roşu-verde-alb-negru.

Unii participanţi purtau pancarte pe care scria „Stop genocidului în Gaza” şi „Stop terorii ocupaţiei”.

Pentru a permite desfăşurarea manifestaţiei, autorităţile au emis o serie de condiţii, printre care interzicerea apelurilor la acte de violenţă sau a sloganurilor defăimătoare.

Autorităţile au interzis declaraţiile care ar îndemna la distrugerea statului Israel, precum şi steagurile şi simbolurile organizaţiilor decretate drept teroriste şi interzise în Germania, ca Hamas şi Reţeaua de solidaritate cu prizonierii palestinieni, Samidoun.