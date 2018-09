FOTO VIDEO Cum a reuşit un preot dintr-un cătun din Vrancea să adune în jurul lui copii sărmani pasionaţi de muzică

Micuţul sat Ireşti, care aparţine de comuna vrânceană Vidra, a ajuns să fie cunoscut în întreaga ţară, dar nu numai, prin inimosul preot Ionel Miron şi corul de copii pe care îl coordonează cu multă pricepere şi dăruire.

“Corul Parohiei Ireşti”, pentru că aşa se numeşte formaţia, este invitat în ultimul timp la foarte multe evenimente culturale din ţară, ultima prestaţie publică, aplaudată îndelung, fiind pe scena din Sibiu, la Întâlnirea Internaţională a Tinerilor Ortodocşi.

Corul a luat fiinţă în urmă cu patru ani, imediat după ce părintele Miron a primit sarcina de a se ocupa de frumoasa bisericuţă din sat.

Chiar de la prima slujbă ţinută pentru enoriaşi, acesta le-a explicat părinţilor despre planul său ambiţios de a înfiinţa un cor, având la rândul său experienţa de a fi cântat într-un cor cu mulţi profesionişti, dacă ar fi să-i amintim doar pe tenorul Vlad Miriţă şi Daniel Jinga, dirijorul Corului Operei Naţionale din Bucureşti. Preotul Ionel Miron a absolvit Şcoala Populară de Artă din Târgu Mureş, aşa explicându-se şi pasiunea sa faţă de muzică.

“Am început pe 10 octombrie 2014. Ne întâlneam la biserică, acolo repetam. Iar la început era frig, aveam doar o sobă, care nu încălzea toată biserica. Am pornit nu de la zero, dar noi suntem mulţumiţi şi cu puţinul pe care îl avem”, spune preotul din Ireşti.

Au crescut enorm în valoare

Corul este format din copiii cu posibilităţi materiale limitate, dar poate tocmai acest lucru i-a unit atât de tare, reuşind într-un timp scurt să devină o adevărată familie. Fiecare din cei peste 20 de componenţi ai corului a crescut enorm de mult ca valoare muzicală, dar totul s-a făcut cu multă muncă. Zilnic, copiii şi mentorul lor se întâlnesc în biserică sau în curtea lăcaşului de cult pentru a repeta ore în şir piesele care au cucerit mii de oameni.

Repertoriul este unul generos, de la muzică religioasă şi continuând cu cântece populare sau colinde. Corul este format şi din copii care cântă la chitară, ceea ce face mult mai atractiv programul muzical oferit.

„Am făcut rost de o chitară şi am găsit un profesor sufletist care venea o dată pe săptămână să repete cu copiii, făcea 80 de kilometri cu maşina. Dar era greu o singură dată pe săptămână, fiecare copil repeta pe rând. Şi aşa, după aproximativ două luni, ne-am dat seama că nu am făcut niciun pas în faţă. Aşa că am făcut rost de mai multe chitare şi s-a implicat şi soţia mea. Am reuşit să învăţăm, iar pe 3 martie 2017 am avut prima ieşire publică”, îşi aduce aminte părintele Miron.

De atunci, invitaţiile pentru a participa diverse evenimente culturale din judeţ şi nu numai au început să curgă, totul culminând cu prezenţa, în această primăvară, pe scena de la “Românii au talent”, reuşind după o prestaţie de excepţie să impresioneze o întreagă ţară, dar mai ales pe românii plecaţi peste graniţele ţării. Copiii au cântat un cântec despre drama românilor plecaţi în străinătate, despre drama celor rămaşi acasă, despre drama României.

Impresionaţi de dăruirea lor pentru muzică şi frumos, oameni de o mărinimie aparte au făcut la începutul anului şcolar o plăcută surpriză copiilor. Bucharest Cruiser Crew – Riders Club, un grup de prieteni motociclişti din Capitală, a desfăşurat la Parohia Ireşti o acţiune caritabilă, motocicliştii venind încărcaţi cu daruri, respectiv rechizite şi alimente, dar şi materiale de construcţii pentru finalizarea lucrărilor la viitoarea sală de repetiţii.

Părintele promite că lucrurile nu se vor opri aici, iar despre Corul Parohiei Ireşti se va auzi şi mai mult de aici înainte.