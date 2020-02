Ediţia Boovie din acest an se va desfăşura sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României. "Este o şansă extraordinară acordată tuturor profesorilor şi elevilor"

Ediţia din 2020 se va desfăşura sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, fiind o recunoaştere a importanţei demersurilor menite să promoveze lectura voluntară în rândul copiilor şi rolul cărţilor în dezvoltarea noastră personală şi profesională.

“Acordarea acestei distincţii ne onorează şi ne bucură în mod deosebit, deoarece reprezintă o apreciere a acţiunilor noastre derulate în scopul dezvoltării educaţiei extraşcolare. Aici ne referim, în special, la susţinerea iniţiativei proprii, a creativităţii, a învăţarii non-formale şi la încurajarea dezvoltării autonomiei. Suntem determinaţi să realizăm un eveniment de calitate şi să demonstrăm că înscrierea Festivalului Boovie în rândul manifestărilor educaţionale de reper prin acordarea Înaltului Patronaj al Preşedintelui Românei este o şansă extraordinară acordată tuturor profesorilor şi elevilor”, a declarat Carmen Ion, preşedintele Asociaţiei Grow Up Project Focşani.

Construit ca un festival, concursul Boovie propune o nouă metodă de abordare a cărţilor, prin transformarea lor în book-trailere după ce au fost citite de toţi membrii echipei formate din 7-11 elevi, coordonaţi de 1/2 profesori. Concursul se adresează elevilor de gimnaziu (clasele a VII-a şi a VIII-a) şi celor de liceu, din mediul rural sau urban, din România şi străinătate. Echipele formate au la dispozitie o perioadă determinată pentru a crea un book-trailer, fapt care va implica realizarea unui scenariu, împărţirea rolurilor şi sarcinilor de lucru, filmarea, montarea şi editarea video etc.

Boovie este cel mai mare eveniment educaţional extraşcolar cu participare directă din ţară şi, de la an la an, a continuat să se extindă, reprezentând astăzi nu doar o modalitate inedită de a determina tinerii să citească, dar şi o sursă alternativă de învăţare, datorită atelierelor susţinute de specialişti din domeniul educaţiei, cinematografiei, jurnalismului etc. şi prin întâlnirile cu scriitorii care au loc în perioada Festivalului, odată cu desfăşurarea concursului propriu-zis.

Festivalul se va desfăşura pe parcursul a patru zile, cu participare directă/echipa complete sau reprezentare parţială, dacă situaţia o cere. Concursul cuprinde trei secţiuni:

BOOVIE Junior - pentru elevi de gimnaziu (clasele a VII-a şi a VIII-a). Este împărţit în 5 subsecţiuni, câte una pentru fiecare roman înscris în concurs. Cărţile din secţiunea Boovie Junior sunt: Fetita căreia nu-i plăcea numele său - Elif Shafak; Sumki - Amos Oz; Bunica mi-a zis să-ţi spun că-i pare rău - Fredrik Backman; Vânătorii de cărţi - Jennifer Chambliss Bertman; Ultima zi a domnişoarei Bixby - John David Anderson.

BOOVIE - pentru elevi de liceu. Este împărţit în 5 subsecţiuni, câte una pentru fiecare roman înscris în concurs. Cărţile din secţiunea Boovie sunt: Umbra Vântului - Carlos Ruiz Zafon; Pe când eram o operă de artă - Eric-Emmanuel Schmitt; Pelinul negru - Ioana Nicolaie; Fata cu palton albastru - Monica Hesse; O întâmplare ciudată cu un câine la miezul nopţii – Mark Haddon.

BOOVIE+ - secţiune din domenii diferite, non-literare/non-epice sau conexe cu disciplinele studiate la şcoală, pentru elevi de gimnaziu şi de liceu. La această secţiune sunt acceptate producţiile sub formă de animaţie şi scenariile proprii. Cartea din aceasta secţiune este: The cyber effect - Mary Aiken. Pentru participarea la eveniment nu se percep taxe, conform Regulamentului Festivalului Cazarea şi masa sunt asigurate de organizatori. Se vor acorda premii în bani şi/sau produse, participări la cursuri tematice, invitaţii la emisiuni radio/tv, etc.

Cu mai multe informaţii, imagini şi fotografii vă stăm la dispoziţie pe site-ul festivalului, www.boovie.ro, şi pe paginile de social media:

https://www.facebook.com/booviefestival/

https://www.youtube.com/c/booviefestival/