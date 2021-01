Doar trei din cele nouă centre stabilite pentru vaccinare în Vrancea sunt active în etapa a doua de imunizare

Începând cu data de 15 ianuarie, la nivelul judeţului Vrancea va debuta etapa a-II-a de vaccinare împotriva virusului Sars Cov-2, conform Strategiei de vaccinare împotriva Covid-19 în România .

Pe raza judeţului Vrancea au fost pregătite şi avizate centre de vaccinare în opt localităţi, după cum urmează:

• Focşani- DISPENSAR MEDICAL- Str. Revoluţiei nr.12 - CERCUL MILITAR(activ din data de 6.01.2021)

• Adjud- IMOBIL(fosta cantină)-Str. Stadionului nr.2

• Panciu-CLĂDIREA FOSTEI PRIMĂRII-Str. Mihai Viteazu nr.2

• Vidra- CLĂDIREA FOSTEI PRIMĂRII-Str. Carol I nr. 12

• Odobeşti- SALA DE SPORT- Str. Ştefan cel Mare nr.2

• Dumitreşti-CĂMINUL CULTURAL

• Măicăneşti- CENTRUL C.I.A MĂICĂNEŞTI

• Suraia- SALA DE SPORT

• Tâmboeşti- CĂMIN CULTURAL-Alexandru Dobrescu

Autorităţile au decis ca în data de 15.01.2021 să devină active doar trei din cele 9 centre de vaccinare respectiv :

-Adjud-IMOBIL(FOSTA CANTINĂ)

-Odobeşti- SALA DE SPORT

-Focşani -CERCUL MILITAR, urmând ca restul centrelor de vaccinare să se deschidă pe măsură ce vor fi înregistrate programări prin aplicaţia RENV (Registrul Electronic Naţional al Vaccinărilor).

„Reamintim că în cadrul etapei a II a de vaccinare derulată în cadrul Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România aprobată prin HGR nr. 1031/2020, se pot vaccina lucrătorii care desfăşoară activităţi în domenii-cheie, esenţiale astfel cum sunt prevăzute în actul normativ.

O astfel de categorie vizează ’’(c) personalul din sectorul economic vital’’:

1. procesare, distribuţie şi comercializare a alimentelor de bază, şi anume: panificaţie, lactate, carne, fructe şi legume;

2. uzine de apă, epurare, transport şi distribuţie apă;

3. centrale electrice, producţie, transport şi distribuţie curent electric;

4. unităţide producţie,transportşi distribuţie gaze;

5. unităţide producţie,transportşi distribuţie combustibili lichizişi solizi;

6. unităţide producţie,transportşi distribuţie medicamente şi materiale sanitare;

7. transport de persoane şi mărfuri;

8. noduri feroviare, aeroporturi civile şi militare, porturi esenţiale;

9. comunicaţii, şi anume Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, radioul şi televiziunea naţionale;

Concomitent cu etapa a II a de vaccinare va continua şi etapa I de vaccinare derulată în centrele de vaccinare organizate în incinta spitalelor de pe raza judeţului Vrancea pentru cadrele medicale şi lucrătorii din domeniul sanitar public şi privat.

Ţinta Strategiei de vaccinare desfăşurată sub coordonarea Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2 (CNCAV) este ca in 6 luni sa fie vaccinati 13 milioane de romani, reprezentand 60-70% din populatie, ceea ce ar asigura imunizarea colectiva .Vaccinarea se va face in trei etape conform stategiei propuse de Agentia Europeana pentru Medicamente (personalul medical si cei care lucreaza in domeniul asistentei sociale, persoanele din categoriile de risc - persoanele cu varsta peste 65 de ani si cei cu boli cronice plus angajatii din sectoarele esentiale non-medicale, populatia generala)

Prefectul Gheorghiţă Berbece face apel la cetăţeni să dea dovadă de responsabilitate, să respecte cu rigurozitate normele de conduită sanitară şi distanţare interpersonală, precum şi reglementările în vigoare impuse în vederea prevenirii şi limitării extinderii infecţiilor cu virusul SARS-CoV-2. Având în vedere evoluţia cazurilor de COVID-19 în judeţul Vrancea, solicităm cetăţenilor precauţie, evitarea creării de aglomeraţii precum şi evitarea deplasărilor inutile, igienizarea/dezinfectarea frecventă a mâinilor, purtarea mijloacelor de protecţie individuală.

Precizăm că numărul liniei telefonice din Centrul de Permanenţă (CALL CENTER) la nivelul judeţului Vrancea este 021.414.44.37”, potrivit unui comunicat al Prefecturii Vrancea.

